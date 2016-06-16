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Не украл, а заработал. Адвокат задержанного черниговского чиновника утверждает, что коррупции нет
- Сегодня, 15:29
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Найденные в салоне авто задержанного накануне директора Департамента ЖКХ Юрия Евтушенко 40 тысяч долларов – не взятка, а его личные деньги. Об этом заявил адвокат чиновника Михаил Завгородний, сообщает svoboda.fm.
По словам защитника, в авто и доме Юрия Евтушенко действительно проводились обыски в рамках уголовного производства.
В то же время, по его словам, обнаруженные 40 тысяч долларов не имеют никакого отношения к коррупции, и доказательств причастности чиновника к коррупционным сделкам не нашлось.
Деньги, якобы, - задекларированные личные средства Юрия Евтушенко.
Напомним, что СБУ сообщила о задержании чиновника в деле о хищении должностными лицами денег, предназначенных на ремонт социальных объектов Черниговщины.
За 2 года на эти цели из госбюджета было выделено более 30 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и школ Черниговской области.
Сотрудники СБУ считают, что все это время директор Департамента брал откаты с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.
Позже председатель ОГА Валерий Кулич назвал фамилию задержанного подчиненного и заверил, что облгосадминистрация будет содействовать правоохранителям в сфере борьбы с коррупцией.
Кстати, в электронной декларации Юрия Евтушенко, поданной в ноябре 2016 года, указан доход общей суммой 2 миллиона 154 тысячи гривен, что в пересчете составляет около 80 тысяч долларов.
Отдельной строкой – задекларированы наличные средства в сумме 180 тысяч долларов.
По словам защитника, в авто и доме Юрия Евтушенко действительно проводились обыски в рамках уголовного производства.
В то же время, по его словам, обнаруженные 40 тысяч долларов не имеют никакого отношения к коррупции, и доказательств причастности чиновника к коррупционным сделкам не нашлось.
Деньги, якобы, - задекларированные личные средства Юрия Евтушенко.
Напомним, что СБУ сообщила о задержании чиновника в деле о хищении должностными лицами денег, предназначенных на ремонт социальных объектов Черниговщины.
За 2 года на эти цели из госбюджета было выделено более 30 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и школ Черниговской области.
Сотрудники СБУ считают, что все это время директор Департамента брал откаты с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.
Позже председатель ОГА Валерий Кулич назвал фамилию задержанного подчиненного и заверил, что облгосадминистрация будет содействовать правоохранителям в сфере борьбы с коррупцией.
Кстати, в электронной декларации Юрия Евтушенко, поданной в ноябре 2016 года, указан доход общей суммой 2 миллиона 154 тысячи гривен, что в пересчете составляет около 80 тысяч долларов.
Отдельной строкой – задекларированы наличные средства в сумме 180 тысяч долларов.
Источник: vchernigove.info
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