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В Чернигове рабочая группа будет решать, какие остановки нужно заменить на новые
- Сегодня, 16:11
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В Черниговском городском совете состоялась встреча руководства города с предпринимателями, которых касается установка в Чернигове новых унифицированных павильонов на остановках общественного транспорта.
Городской совет на этой встрече представляли заместители городского головы Александр Ломако и Александр Атрощенко.
— Проаналізувавши ваші звернення і реальну соціально-економічну ситуацію, ми врахували їх і будемо йти назустріч підприємцям. Якщо ви не готові встановлювати нові зупинкові комплекси, то з боку влади, напевне, буде неправильно примушувати вас. Ми не будемо пов’язувати встановлення нових зупинок з продовженням ваших договорів оренди, термін яких збігає. Разом з тим, це не означає, що ми нічого не будемо міняти. Ті місця, де павільйони відсутні зараз або підлягають заміні, ми разом визначимо на робочій групі. Це стосується в першу чергу центральної частини міста. Відповідно, ми будемо встановлювати нові зупиночні комплекси за бюджетні кошти і вони не передбачатимуть кіосків для торгівлі, тобто ніякого додатового навантаження підприємці не отримають. Але ці всі питання будемо вирішувати в діалозі з вами, — сказал Александр Ломако обращаясь к предпринимателям.
Он также отметил, что в настоящее время единственное категорическое требование ко всем — чтобы все остановочные комплексы всегда были в хорошем состоянии — то есть чистые, и окрашенные.
Во время встречи Александр Ломако сообщил, что мэр до конца этой недели подпишет распоряжение о создании рабочей группы для решения всех вопросов, касающихся внедрения новых остановочных комплексов по городу.
Также он добавил, что в состав этой рабочей группы будут приглашены предприниматели, архитекторы и представители общественности. Также к ней привлекут депутатов городского совета.
В ходе встречи у многих предпринимателей возникли вопросы о продлении срока аренды земли под их МАФами.
Заместитель городского головы сказал, что это исключительная компетенция сессии городского совета, но депутаты будут учитывать наработки рабочей группы, которая должна быть создана.
Александр Ломако рассказал, что уже готовые фотографии всех остановочных комплексов, которые есть в городе.
Они пригодятся, когда на одном из заседаний рабочей группы будут рассматривать какие остановки нужно заменить в первую очередь.
Также рабочая группа должна проанализировать опыт других городов и изучить позицию жителей Чернигова.
Городской совет на этой встрече представляли заместители городского головы Александр Ломако и Александр Атрощенко.
— Проаналізувавши ваші звернення і реальну соціально-економічну ситуацію, ми врахували їх і будемо йти назустріч підприємцям. Якщо ви не готові встановлювати нові зупинкові комплекси, то з боку влади, напевне, буде неправильно примушувати вас. Ми не будемо пов’язувати встановлення нових зупинок з продовженням ваших договорів оренди, термін яких збігає. Разом з тим, це не означає, що ми нічого не будемо міняти. Ті місця, де павільйони відсутні зараз або підлягають заміні, ми разом визначимо на робочій групі. Це стосується в першу чергу центральної частини міста. Відповідно, ми будемо встановлювати нові зупиночні комплекси за бюджетні кошти і вони не передбачатимуть кіосків для торгівлі, тобто ніякого додатового навантаження підприємці не отримають. Але ці всі питання будемо вирішувати в діалозі з вами, — сказал Александр Ломако обращаясь к предпринимателям.
Он также отметил, что в настоящее время единственное категорическое требование ко всем — чтобы все остановочные комплексы всегда были в хорошем состоянии — то есть чистые, и окрашенные.
Во время встречи Александр Ломако сообщил, что мэр до конца этой недели подпишет распоряжение о создании рабочей группы для решения всех вопросов, касающихся внедрения новых остановочных комплексов по городу.
Также он добавил, что в состав этой рабочей группы будут приглашены предприниматели, архитекторы и представители общественности. Также к ней привлекут депутатов городского совета.
В ходе встречи у многих предпринимателей возникли вопросы о продлении срока аренды земли под их МАФами.
Заместитель городского головы сказал, что это исключительная компетенция сессии городского совета, но депутаты будут учитывать наработки рабочей группы, которая должна быть создана.
Александр Ломако рассказал, что уже готовые фотографии всех остановочных комплексов, которые есть в городе.
Они пригодятся, когда на одном из заседаний рабочей группы будут рассматривать какие остановки нужно заменить в первую очередь.
Также рабочая группа должна проанализировать опыт других городов и изучить позицию жителей Чернигова.
Источник: 0462.ua
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