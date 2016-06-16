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Кусачий квадратный метр: в Чернигове однокомнатная квартира стоит минимум 393 000 гривен
- Сегодня, 16:35
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Специалисты сервиса OLX составили рейтинг цен на жилье в городах Украины.
Поэтому в 2016 году ценовая политика на квартиры была такой: 13681 доллар - однокомнатная квартира в Запорожье. 13990 долларов - однокомнатная квартира в Сумах. 14300 - 17000 долларов - приблизительная цена квартиры же такого размера в Кропивницкому, Черкассах, Ивано-Франковске и Чернигове. Кстати, по нынешнему курсу доллара это 393-467 тысяч гривен. 17545 - 24900 долларов - стоимость однокомнатной квартиры в Днепре, Полтаве, Виннице, Николаеве. 27181 доллар - однокомнатная квартира во Львове. 32314 долларов - однокомнатная квартира в Одессе. 34481 доллар - однокомнатная квартира в Киеве.
Поэтому в 2016 году ценовая политика на квартиры была такой: 13681 доллар - однокомнатная квартира в Запорожье. 13990 долларов - однокомнатная квартира в Сумах. 14300 - 17000 долларов - приблизительная цена квартиры же такого размера в Кропивницкому, Черкассах, Ивано-Франковске и Чернигове. Кстати, по нынешнему курсу доллара это 393-467 тысяч гривен. 17545 - 24900 долларов - стоимость однокомнатной квартиры в Днепре, Полтаве, Виннице, Николаеве. 27181 доллар - однокомнатная квартира во Львове. 32314 долларов - однокомнатная квартира в Одессе. 34481 доллар - однокомнатная квартира в Киеве.
Источник: cheline.com.ua
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