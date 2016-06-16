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Звонки на шару: из черниговских таксофонов можно бесплатно звонить по всей стране
- Сегодня, 17:02
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С 1 января звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны являются бесплатными. Также не тарифицируются и разговоры с абонентами SIP-телефонии Укртелекома (код «892»).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-центре Укртелекома. Сеть Укртелекома насчитывает почти 6000 универсальных таксофонов, предоставляющих услуги в качестве исходных, так и входящих звонков. А это значит, что и звонки с таксофона на таксофон по Украине тоже бесплатные. Теперь пользователи фиксированной телефонии смогут без ограничений общаться с родными и знакомыми, которые живут в разных регионах страны.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-центре Укртелекома. Сеть Укртелекома насчитывает почти 6000 универсальных таксофонов, предоставляющих услуги в качестве исходных, так и входящих звонков. А это значит, что и звонки с таксофона на таксофон по Украине тоже бесплатные. Теперь пользователи фиксированной телефонии смогут без ограничений общаться с родными и знакомыми, которые живут в разных регионах страны.
Источник: cheline.com.ua/
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