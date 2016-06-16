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В Чернигове поймали 18-летнего вора телефонов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:30
  • Просмотров: 25
В Чернигове поймали 18-летнего вора телефоновК Черниговского отдела полиции обратился 20-летний житель Чернигова и сообщил о том, что в 5 утра 20 января по улице Казацкая неизвестный открыто завладел его двумя мобильными телефонами. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.

9 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в содеянном разоблачены 18-летнего черниговца. Злоумышленник в содеянном сознался, похищенный мобильный телефон изъят. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч.1 ст.186 УК Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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