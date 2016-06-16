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Вместо ссоры - наркотики: на Черниговщине полиция изъяла коноплю
- Сегодня, 18:02
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К Ичнянского отдела полиции 8 февраля поступил рапорт сотрудника криминальной полиции о том, что в Ичне во время выезда на семейную ссору в жилом доме, где живет 24-летний местный житель, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, весом около 10 граммов.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъятое вещество направлено на экспертное исследование. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъятое вещество направлено на экспертное исследование. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua/
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