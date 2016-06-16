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Ангел и советчик: память хранительницы рода Коцюбинских
- Сегодня, 09:32
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Внук гениального писателя, бывший директор Черниговского литературно-мемориального музея-заповедника Михаила Коцюбинского - Юлий Романович Коцюбинский о своей любимой жене Антонину Ильиничну говорил так: «Тонечка - это вся моя жизнь! Она - мой ангел-хранитель, самая моя советчица во всем. Без нее я многое просто бы не сделал, не реализованные бы задуманное. Она - всегда рядом и во всем меня поддерживает. Это - настоящая Берегиня семьи Коцюбинских ». И в этих словах - такая настоящая большая любовь и искренняя благодарность! Знаю, что к Антонины Коцюбинского с огромным уважением относились такие выдающиеся светочи украинской литературы, как Михайлина Коцюбинская, Николай Винграновский, Евгений Гуцало, Владимир Дрозд, Ирина Жиленко ... О ней сейчас чутко и проникновенно отзываются Михаил Слабошпицкий, Николай Жулинский, Юрий Мушкетик, Леонид Горлач Рауль Чилачава и многие другие писатели, просвитян, педагогов, патриотов Украины. И в родном Чернигове Антонину Ильиничну все любили, и каждая встреча с ней была для нас неповторимой, такая это - яркая и удивительная личность. Даже не хочется употреблять слово - была. Ведь она всегда была и будет нашей дорогой Берегиней. Антонина Ильинична отошла в вечность в День Соборности Украины - на 76-м году жизни. До последнего момента она жила музеем М. Коцюбинского, постоянно интересовалась литературными делами, общалась с писателями, учеными, педагогами. Вокруг нее и семьи Коцюбинских собиралась настоящая элита Черниговщины и Украины. Антонина Коцюбинский вместе с сыном Игорем и его женой Натальей достойно продолжила дело Юлия Романовича Коцюбинского. Это - выдающийся педагог, просвитянка, неутомимая защитница и популяризатор украинского языка на русифицированных веками Черниговщине, большая подвижница! Антонина Ильинична родилась 30 января 1941 в с. Большой Карашин Макаровского района, Киевской области, всего за 9 километров от родины знаменитого украинского ученого-богослова, мужественного деятеля УНР Ивана Огиенко (митрополита Иллариона), который родился в Брусилове. Ее раннее детство пришлось на тяжелые военные годы. После войны училась в средней школе соседнего села Рожев, много трудилась в колхозе. А 1959 Антонина поступила на филологический факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Во время учебы судьба свела ее с будущим мужем - Юлием Коцюбинского, внуком классика. Это была ее судьба - большой и верной любви на всю жизнь! Одного памятного дня юная студентка Коцюбинский самоотверженно спасала библиотеку Академии Наук, которую коварно поджег агент КГБ. Не колебалась ни минуты - сразу же поспешила на помощь ... А в 1964 году Юлий и Антонина Коцюбинские поженились, закончили университет и по направлению приехали в Чернигов. Здесь Антонина Ильинична пришла работать в среднюю школу № 6 - учителем украинского языка и литературы, где и трудилась 38 лет. За это время она зарекомендовала себя талантливым педагогом, чутким и любящим воспитателем молодежи, прекрасным организатором. Именно по ее инициативе в школе была создана музейная комната «Литературная Черниговщина». Она организовывала и проводила литературные вечера, презентации, интересные творческие встречи с писателями, обрядовые праздники ... Как член «Просвещения» и «Союза украинок» принимала активное участие в жизни города. Не пропускала ни одного литературно-художественного мероприятия в музее-заповеднике М. Коцюбинского.
Источник: cheline.com.ua/
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