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Сто одно тыквенное зернышко: Нежинка бьет рекорд Украины
- Сегодня, 10:08
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В Нежине 9 февраля на заседании исполнительного комитета начальник управления культуры Валерий Примаченко объявил новость: «3 февраля стало известно, что ученица Нежинской школы искусств при КВУЗ« НУКиМ имени М. Заньковецкой »Анастасия Майорова является претендентом на установление рекорда Украины за создание крупнейшей коллекции пейзажей на тыквенных зёрнышках ».
Поэтому из городского бюджета было выделено 6000 грн на регистрацию рекорда Украины. Поддерживала девочку ее наставница - Юлия Петренко. Недавно она вместе с Анастасией побывали в Киеве, где встречались с рекордной комиссией. Количество - 100 и 1 (Сто один). Этим количеством девочка с наставницей хотят показать, что все эти пейзажи могут существовать как отдельные произведения искусства (миниатюра), так и быть соединенными в одну совместную композицию - панно единства, где эти миниатюрки объединяют и превозносят красоту и величие нашей Украины. Организаторы рекорда: Президентский Фонд Леонида Кучмы «Украина» - благотворительная организация, направленная на гуманитарную деятельность для поддержки одаренной молодежи в Украине, а также научно-экспертную, аналитическую работу и международное сотрудничество; депутат Черниговского областного совета Копица Наталья Николаевна; Благотворительный фонд «Копица»; Управление культуры и туризма Нежинского городского совета; Петренко Юлия Николаевна - Отличник образования Украины, обладатель гранта Президента Украины, преподаватель-методист школы искусств при КВУЗ «НУКиМ им. М. Заньковецкой », художница. Увидеть выставки рекордных пейзажей юной художницы можно будет вскоре, в художественном отделе Нежинского краеведческого музея.
Поэтому из городского бюджета было выделено 6000 грн на регистрацию рекорда Украины. Поддерживала девочку ее наставница - Юлия Петренко. Недавно она вместе с Анастасией побывали в Киеве, где встречались с рекордной комиссией. Количество - 100 и 1 (Сто один). Этим количеством девочка с наставницей хотят показать, что все эти пейзажи могут существовать как отдельные произведения искусства (миниатюра), так и быть соединенными в одну совместную композицию - панно единства, где эти миниатюрки объединяют и превозносят красоту и величие нашей Украины. Организаторы рекорда: Президентский Фонд Леонида Кучмы «Украина» - благотворительная организация, направленная на гуманитарную деятельность для поддержки одаренной молодежи в Украине, а также научно-экспертную, аналитическую работу и международное сотрудничество; депутат Черниговского областного совета Копица Наталья Николаевна; Благотворительный фонд «Копица»; Управление культуры и туризма Нежинского городского совета; Петренко Юлия Николаевна - Отличник образования Украины, обладатель гранта Президента Украины, преподаватель-методист школы искусств при КВУЗ «НУКиМ им. М. Заньковецкой », художница. Увидеть выставки рекордных пейзажей юной художницы можно будет вскоре, в художественном отделе Нежинского краеведческого музея.
Источник: cheline.com.ua/
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