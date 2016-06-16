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Разодрана и грязная куртка: результат работы химчистки
- Сегодня, 10:32
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Быстро и дешево, однако с дыркой и пятнами. Так завершился первый стирки пуховика одного черниговца.
Стирка за 150 гривен принесло в семью Виталия Гулия более шесть тысяч гривен убытков.
- Куртка почти новая, вот квитанция, ее стоимость - шесть тысяч гривен со скидкой. Свою куртку и куртку жены Виталий принес в эту химчистку в конце января. И по сей день поврежденную вещь ему никто не возместил. «Словно ее и не чистили. А дырку якобы я сделал, девушки при приеме не увидели », - - пострадавший Виталий Стеценко. Администратор химчистки Оксана настаивает, что дырку не заметили из-за грязи, и утверждает, что курточка не нова. И химчистку ей не делали. «Если бы это было паром, то была бы не такая дыра. Мы их просто стираем и не сушим », - администратор химчистки Оксана Шумигай. Пока администратор доказывает Виталию свою позицию, на ресепшн подходит еще один клиент «Три пятна было тут, но цвет изменился», - клиентка Наталья. Наталья свою курточку таки забирает. Зато в сообществах социальных сетей недовольных обслуживанием увеличивается. Татьяна Мочалова, предпринимательница, от обслуживания этой химчистки отказалась, когда дважды подряд ей повредили дороги куртки. «После химчистки я начала стирать свои курточки же, люди не могут покупать каждый год по 5-6 тысяч», - клиентка Татьяна Мочалова. А Виталий тем временем изучает книгу жалоб. - Халтурно обслуживания, забыли почистить пиджак. Рядом с этим сообщением он оставляет и свое заявление. Копию направил в Управление защиты потребителей. Мы отправляемся туда. В этом помещении никаких вывесок. С трудом находим нужное управления. И комментария нам почему-то не предоставляют. Именно это управление должно предоставить необходимые выводы для иска, говорят юристы. «По результатам проверки можно подавать в суд в том числе возмещение морального вреда», - практикующий юрист Александр Постой. За несколько часов в управлении защиты потребителей таки прокомментировали. Правда, проверить этот факт еще не успели. «Обращение должно быть обосновано. ... Неправомерность действий в отношении предприятия », - начальник управления защиты потребителей Александр Соколов. Максимум десять необлагаемых минимумов доходов граждан придется заплатить работникам химчистки, если инспекторы выяснят, что именно они повредили пуховик. Более десяти таких правонарушениях обнаружили с начала года.
Стирка за 150 гривен принесло в семью Виталия Гулия более шесть тысяч гривен убытков.
- Куртка почти новая, вот квитанция, ее стоимость - шесть тысяч гривен со скидкой. Свою куртку и куртку жены Виталий принес в эту химчистку в конце января. И по сей день поврежденную вещь ему никто не возместил. «Словно ее и не чистили. А дырку якобы я сделал, девушки при приеме не увидели », - - пострадавший Виталий Стеценко. Администратор химчистки Оксана настаивает, что дырку не заметили из-за грязи, и утверждает, что курточка не нова. И химчистку ей не делали. «Если бы это было паром, то была бы не такая дыра. Мы их просто стираем и не сушим », - администратор химчистки Оксана Шумигай. Пока администратор доказывает Виталию свою позицию, на ресепшн подходит еще один клиент «Три пятна было тут, но цвет изменился», - клиентка Наталья. Наталья свою курточку таки забирает. Зато в сообществах социальных сетей недовольных обслуживанием увеличивается. Татьяна Мочалова, предпринимательница, от обслуживания этой химчистки отказалась, когда дважды подряд ей повредили дороги куртки. «После химчистки я начала стирать свои курточки же, люди не могут покупать каждый год по 5-6 тысяч», - клиентка Татьяна Мочалова. А Виталий тем временем изучает книгу жалоб. - Халтурно обслуживания, забыли почистить пиджак. Рядом с этим сообщением он оставляет и свое заявление. Копию направил в Управление защиты потребителей. Мы отправляемся туда. В этом помещении никаких вывесок. С трудом находим нужное управления. И комментария нам почему-то не предоставляют. Именно это управление должно предоставить необходимые выводы для иска, говорят юристы. «По результатам проверки можно подавать в суд в том числе возмещение морального вреда», - практикующий юрист Александр Постой. За несколько часов в управлении защиты потребителей таки прокомментировали. Правда, проверить этот факт еще не успели. «Обращение должно быть обосновано. ... Неправомерность действий в отношении предприятия », - начальник управления защиты потребителей Александр Соколов. Максимум десять необлагаемых минимумов доходов граждан придется заплатить работникам химчистки, если инспекторы выяснят, что именно они повредили пуховик. Более десяти таких правонарушениях обнаружили с начала года.
Источник: cheline.com.ua/
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