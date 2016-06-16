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Черниговские муралы будутутверждать архитекторы
- Сегодня, 11:14
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В прошлом году в Чернигове появилось сразу несколько муралей на различную тематику. Правда, каждый из них вызвал дискуссии среди черниговцев относительно их целесообразности и эстетичности.
Черниговцы даже написали петицию, чтобы эскизы муралей согласовывали с общественностью. По мнению ее автора, некоторые из муралей, что появились на зданиях города, просто ужасны. Кстати, под петицией свои подписи оставили 257 горожан. Учитывая такую ситуацию, начальник управления архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета Сергей Калюжный пообещал согласовать эскизы муралей с архитектурно-градостроительным советом, в который входят лучшие архитекторы.
Черниговцы даже написали петицию, чтобы эскизы муралей согласовывали с общественностью. По мнению ее автора, некоторые из муралей, что появились на зданиях города, просто ужасны. Кстати, под петицией свои подписи оставили 257 горожан. Учитывая такую ситуацию, начальник управления архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета Сергей Калюжный пообещал согласовать эскизы муралей с архитектурно-градостроительным советом, в который входят лучшие архитекторы.
Источник: cheline.com.ua/
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