4ернігів.інфо » Стрічка новин » Нежинка приняла участие в акции за две тысячи долларов
Нежинка приняла участие в акции за две тысячи долларов
- Сегодня, 11:31
- Просмотров: 25
В Нежинский отдела полиции 8 февраля обратилась 69-летняя жительница города Нежин, которая сообщила о том, что неизвестная женщина мошенническим путем, злоупотребляя доверием, назвавшись представителем магазина «Фокстрот», завладела ее деньгами в сумме 2000 долларов США, которые потерпевшая положила в конверт для участия в акции магазина.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины. Проводится проверка.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины. Проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua/
Рекомендуем похожее:
Вместо ссоры - наркотики: на Черниговщине полиция изъяла коноплю
К Ичнянского отдела полиции 8 февраля поступил рапорт сотрудника криминальной полиции о том, что в
В Чернигове поймали 18-летнего вора телефонов
К Черниговского отдела полиции обратился 20-летний житель Чернигова и сообщил о том, что в 5 утра
В Чернигове 26-летний мужчина совершил самоубийство
К Черниговского отдела полиции 6 февраля обратился 21-летний житель Чернигова и сообщил о том, что
В Прилуках вор обокрал 80-летнюю бабушку
В Прилуцкий отдела полиции 5 февраля поступило сообщение сельского головы поселка Линовица
В Чернигове орудует грабитель
К Черниговского отдела полиции 29 сентября с заявлением обратился 41-летний черниговец и сообщил,
29-летний черниговец повесился после ссоры с девушкой
К Черниговского отдела полиции 28 сентября обратилась жительница Чернигова и сообщила о том, что в
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!