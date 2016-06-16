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Ковпитського поджигателя осудили на семь лет
- Сегодня, 12:21
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В Черниговском районном суде Черниговской области завершено судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении мужа, который летом 2016 поджег здания в трех хозяйствах в с. Ковпыта, Черниговского района, что повлекло ущерб пострадавшим на общую сумму 270 тыс. Грн.
Несмотря на то, что вор не признал свою вину в совершении преступления, государственным обвинителем доказана вина последнего в совершении трех эпизодов умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджогов. Судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о материальный ущерб на сумму более 270 тыс. Грн. и по морального вреда на сумму 100 тыс. грн. Учитывая количество эпизодов, дерзость совершенного уголовного преступления и его общеопасным характер, виновнику назначено наказание по ч.2 ст. 194 УК в виде лишения свободы на срок семь лет.
Несмотря на то, что вор не признал свою вину в совершении преступления, государственным обвинителем доказана вина последнего в совершении трех эпизодов умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджогов. Судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о материальный ущерб на сумму более 270 тыс. Грн. и по морального вреда на сумму 100 тыс. грн. Учитывая количество эпизодов, дерзость совершенного уголовного преступления и его общеопасным характер, виновнику назначено наказание по ч.2 ст. 194 УК в виде лишения свободы на срок семь лет.
Источник: cheline.com.ua/
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