﻿﻿ Голубые озера приглашают на лыжню » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Голубые озера приглашают на лыжню
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Голубые озера приглашают на лыжню

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:44
  • Просмотров: 29
Голубые озера приглашают на лыжню1 февраля в 11:00 впервые на Голубых озерах состоятся областные соревнования по зимним видам спорта «Спортивная зима 2017», посвященных XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестиваля.

В соревнованиях примут участие все СДЮШОР Черниговской области. Предполагается более 100 участников со всей области. В программе мероприятия: командные забеги на лыжах, соревнования на санках и эстафетные этапы лыжных гонок с элементами биатлону. Организаторы очку болельщиков в субботу, 11 января, на территории туристического комплекса «Голубые озера»!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua/

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Черниговский городской туристический центр провел для кружковцев традиционн ...

В первый день октября более 60-ти кружков Черниговского городского Центра

Самооборона Черниговской области задержала милиционера-дебошира на Голубых ...

Репкинская Самооборона Черниговской области задержала милиционера Сороку М.М. в с. Олешня (Голубые

День молодежи в Черниговской области на Голубых озерах.

На территории комплекса «Голубые озера», расположенного в селе Олешня Репкинского района, с 18 по

На Олимпийский фестиваль поедет пять черниговских спортсменов

Пятеро представителей Черниговщины будут соревноваться на XII зимнем Европейском юношеском

мотофестиваль на голубых озерах 2014

15-17 августа 2014 г. традиционно состоится Международный мотофестиваль «Голубые озера»! Вас

26-27 октября всех лучников и желающих приглашают на соревнования в чемпион ...

26-27 октября в Чернигове состоится открытый чемпионат Черниговской области по стрельбе из лука.
﻿
Видео
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети