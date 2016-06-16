4ернігів.інфо » Стрічка новин » Голубые озера приглашают на лыжню
Голубые озера приглашают на лыжню
- Сегодня, 12:44
- Просмотров: 29
1 февраля в 11:00 впервые на Голубых озерах состоятся областные соревнования по зимним видам спорта «Спортивная зима 2017», посвященных XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестиваля.
В соревнованиях примут участие все СДЮШОР Черниговской области. Предполагается более 100 участников со всей области. В программе мероприятия: командные забеги на лыжах, соревнования на санках и эстафетные этапы лыжных гонок с элементами биатлону. Организаторы очку болельщиков в субботу, 11 января, на территории туристического комплекса «Голубые озера»!
В соревнованиях примут участие все СДЮШОР Черниговской области. Предполагается более 100 участников со всей области. В программе мероприятия: командные забеги на лыжах, соревнования на санках и эстафетные этапы лыжных гонок с элементами биатлону. Организаторы очку болельщиков в субботу, 11 января, на территории туристического комплекса «Голубые озера»!
Источник: cheline.com.ua/
Рекомендуем похожее:
Черниговский городской туристический центр провел для кружковцев традиционн ...
В первый день октября более 60-ти кружков Черниговского городского Центра
Самооборона Черниговской области задержала милиционера-дебошира на Голубых ...
Репкинская Самооборона Черниговской области задержала милиционера Сороку М.М. в с. Олешня (Голубые
День молодежи в Черниговской области на Голубых озерах.
На территории комплекса «Голубые озера», расположенного в селе Олешня Репкинского района, с 18 по
На Олимпийский фестиваль поедет пять черниговских спортсменов
Пятеро представителей Черниговщины будут соревноваться на XII зимнем Европейском юношеском
мотофестиваль на голубых озерах 2014
15-17 августа 2014 г. традиционно состоится Международный мотофестиваль «Голубые озера»! Вас
26-27 октября всех лучников и желающих приглашают на соревнования в чемпион ...
26-27 октября в Чернигове состоится открытый чемпионат Черниговской области по стрельбе из лука.
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!