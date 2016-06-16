4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине прекращено масштабное и организованное хищение бюджетных средств
На Черниговщине прекращено масштабное и организованное хищение бюджетных средств
- Сегодня, 14:27
- Просмотров: 30
На Черниговщине сотрудники налоговой милиции совместно с работниками СБУ, в процессуальным руководством прокуратуры, в ходе досудебного расследования по материалам уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, разоблачили и пресекли преступную деятельность коррупционной сети, которая специализировалась на хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.
Установлено, что к созданию преступной сделки причастен представитель областной государственной администрации. Чиновник на системной основе привлек к преступной схемы должностных лиц органов власти - распорядителей средств, контролирующих структур и фиктивных субъектов хозяйствования.
В течение 2-х последних лет участниками указанной преступной сети было освоено более 30 млн гривен. Эти средства выделялись из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы (больниц, учебных заведений и т.д.).
Благодаря удачно проведенной спецоперации, чиновника задержали на «горячем» при попытке присвоить более 40 000 долларов США, которые он через фиктивные предприятия обналичил и конвертировал в иностранную валюту.
По результатам проведенных обысков по месту работы и проживания участников преступной схемы изъято более полумиллиона гривен и 100 000 долларов США.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Установлено, что к созданию преступной сделки причастен представитель областной государственной администрации. Чиновник на системной основе привлек к преступной схемы должностных лиц органов власти - распорядителей средств, контролирующих структур и фиктивных субъектов хозяйствования.
В течение 2-х последних лет участниками указанной преступной сети было освоено более 30 млн гривен. Эти средства выделялись из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы (больниц, учебных заведений и т.д.).
Благодаря удачно проведенной спецоперации, чиновника задержали на «горячем» при попытке присвоить более 40 000 долларов США, которые он через фиктивные предприятия обналичил и конвертировал в иностранную валюту.
По результатам проведенных обысков по месту работы и проживания участников преступной схемы изъято более полумиллиона гривен и 100 000 долларов США.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info/
Рекомендуем похожее:
СБУ раскрыла хищение чиновниками денег на ремонте социальных объектов Черни ...
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным
На Черниговщине разоблачили преступную схему экспорта древесины
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой полицией под
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗЪЯТО ОКОЛО 2 КИЛОГРАММОВ АМФЕТАМИНА СТОИМОСТЬЮ ПОЧ ...
Работники УМВД в Черниговской области совместно с коллегами из прокуратуры области разоблачили
СБУ разоблачила схему вывода государственных средств в «тень»
В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Черниговской области и
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗОБЛАЧИЛИ ЧИНОВНИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ ...
Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области
Работники «Черниговводоканала» подозреваются в хищении 64 миллионов гривен
Министерство внутренних дел расследует хищение 64,3 миллионов гривен сотрудниками коммунального
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!