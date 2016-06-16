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Вопрос льготного ввоза гражданами транспортных средств на таможенную территорию Украины
- Сегодня, 15:02
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В соответствии с нормами Закона Украины от 31 мая 2016 № 1389-VIII "О внесении изменения в подразделения 5 раздела XX« Переходные положения »Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств» (далее - Закон) временно, с 01 августа 2016 К 31 декабря 2018, установлены пониженные ставки акцизного налога на применяемые транспортные средства товарной позиции 8703 УКТ ВЭД.
В Черниговской таможни ДФС рассказали, что к моменту вступления Закона в силу (01.08.2016) в зоне деятельности таможни в среднем за месяц осуществлялось оформление 2-3 подержанных легковых автомобилей, ввозимых гражданами из-за границы.
Начиная с 1 августа 2016 года, среднее количество оформлений гражданами данной категории транспортных средств возросла до 28 в месяц.
Для тех, кто планирует воспользоваться возможностью оформить автомобиль по сниженным ставкам, таможенники напомнили основные нормы:
льготы при таможенном оформлении подержанных легковых автомобилей распространяются только на следующие категории транспортных средств:
- Не имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону Украины и / или признанной государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством, или не ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и / или с оккупированной территории Украины, определенной такой по закону Украины;
- Произведенные после 1 января 2010 (также должны иметь уровень экологической нормы не ниже ЕВРО 5);
- Ввозятся на таможенную территорию Украины лицом для собственного использования или в пользу других лиц по договорам купли-продажи, мены, поставки, дарения, комиссии, поручения, поручительства, других хозяйственных и гражданско-правовых договоров или по решению суда в количестве не более одного легковой автомобиль в течение календарного года.
В случае отчуждения в течение 365 дней со дня регистрации транспортных средств, при ввозе которых были применены пониженные ставки акцизного налога налогоплательщик обязан уплатить акцизный налог за такие транспортные средства по полным ставкам.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В Черниговской таможни ДФС рассказали, что к моменту вступления Закона в силу (01.08.2016) в зоне деятельности таможни в среднем за месяц осуществлялось оформление 2-3 подержанных легковых автомобилей, ввозимых гражданами из-за границы.
Начиная с 1 августа 2016 года, среднее количество оформлений гражданами данной категории транспортных средств возросла до 28 в месяц.
Для тех, кто планирует воспользоваться возможностью оформить автомобиль по сниженным ставкам, таможенники напомнили основные нормы:
льготы при таможенном оформлении подержанных легковых автомобилей распространяются только на следующие категории транспортных средств:
- Не имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону Украины и / или признанной государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством, или не ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и / или с оккупированной территории Украины, определенной такой по закону Украины;
- Произведенные после 1 января 2010 (также должны иметь уровень экологической нормы не ниже ЕВРО 5);
- Ввозятся на таможенную территорию Украины лицом для собственного использования или в пользу других лиц по договорам купли-продажи, мены, поставки, дарения, комиссии, поручения, поручительства, других хозяйственных и гражданско-правовых договоров или по решению суда в количестве не более одного легковой автомобиль в течение календарного года.
В случае отчуждения в течение 365 дней со дня регистрации транспортных средств, при ввозе которых были применены пониженные ставки акцизного налога налогоплательщик обязан уплатить акцизный налог за такие транспортные средства по полным ставкам.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info/
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