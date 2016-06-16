За 2016 работающим черниговцам оплачено 42 тысячи больничных

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Основная цель деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности заключается в своевременном и полном предоставлении материального обеспечения и социальных услуг работающим. А это - выплата пособий по временной потере трудоспособности, по уходу за больными, по беременности и родам, на погребение, а также укрепления здоровья работающих путем получения восстановительного лечения.
На получение выплат из Фонда имеет право каждый работающий человек, в том числе и физическое лицо-предприниматель, уплачивающий единый социальный взнос.
Как и в предыдущие годы, расходную часть бюджета, а это -58 млн. гривен, или 90% плановых ассигнований, направлены на социальную защиту людей труда и членов их семей.
В частности, на выплату пособия по временной нетрудоспособности израсходовано более 34 млн. гривен, по уходу за больным ребенком - 5 млн. гривен.
В целом, за счет средств Фонда в 2016 году работающим города Чернигова по болезни оплачено 40 тысяч больничных.
Особое значение уделяется выплате материального обеспечения, компенсирующего утраченный заработок будущим мамам за период отпуска по беременности и родам, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 после родов. Указанная помощь предоставляется женщине на основании больничного, выданного женской консультацией по месту нахождения на учете беременной.
Следует заметить, что по сравнению с 2015 годом, общая сумма предоставленного финансирования беременным увеличилась на 2 млн. гривен и составила более 17 млн. гривен за счет увеличения ее среднедневного размера до 95,04 грн., против 81,13 грн. в аналогичном периоде 2015 года.
Для помощи гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы использовано 162 тыс. гривен; на погребение застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их иждивении, - 196 тыс. гривен.
С целью недопущения потерь рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности городской дирекцией ежеквартально анализируется заболеваемость работающих и результаты доводятся до страхователей, у которых наблюдается ее рост. Поэтому, одной из задач дирекции является усиление работы с комиссиями по социальному страхованию и уполномоченными предприятий, учреждений и организаций. Мы стараемся донести до страхователя, не только Фонд должен быть заинтересован в уменьшении заболеваемости, но и работодатели. Для этого регулярно проводятся рабочие встречи с председателями комиссий.
Также, в течение прошлого года организовано 20 семинаров-учений с работодателями, охватывающих работающих в общей килькости 68 тысяч человек, на которых среди прочих вопросов обсуждались насущные проблемы взаимодействия по поводу состояния заболеваемости, рассматривалась работа по предоставленных им полномочий, прежде всего, по ведению учета работающих и их детей, которые часто и долго болеют и нуждаются в лечении в условиях санаторно-курортных учреждений.
В 2016 году благодаря средствам Фонда укрепили свое здоровье более 100 работающих, получив услуги по восстановительному лечению в реабилитационных отделениях санаторно-курортных заведений Украины. На это использовано более 1 млн. грн.
На лечение после инсульта, инфаркта, операций на сердце, на органах пищеварения и ортопедических операций, а также с сахарным диабетом работников принимают ведущие курорты Украины. Среди них - Трускавец, Моршин, Миргород, Хмельник, санатории Одесской и Закарпатской областей.
Особенностью лечения в реабилитационных отделениях является тот факт, что путевки приобретает Фонд, а бесплатно выдают лечебно-профилактические учреждения по решению отборочной комиссии и наличия медицинских показаний. Причем, на весь срок пребывания в здравнице выдается листок нетрудоспособности.
Стоит отметить, что в этом году количество путевок заказанных лечебно-профилактическими учреждениями города Чернигова увеличено почти вдвое.
Подводя итоги работы, можно отметить, что деятельность Черниговской городской исполнительной дирекции в течение 2016 имела четко выраженную социальную направленность. Мы работаем стабильно и эффективно на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Директор Черниговской городской исполнительной дирекции
областного отделения Фонда социального
страхования по временной потере
трудоспособности
Бахмацкая В.И.
За 2016 работающим черниговцам оплачено 42 тысячи больничных
- Сегодня, 15:31
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Основная цель деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности заключается в своевременном и полном предоставлении материального обеспечения и социальных услуг работающим. А это - выплата пособий по временной потере трудоспособности, по уходу за больными, по беременности и родам, на погребение, а также укрепления здоровья работающих путем получения восстановительного лечения.
На получение выплат из Фонда имеет право каждый работающий человек, в том числе и физическое лицо-предприниматель, уплачивающий единый социальный взнос.
Как и в предыдущие годы, расходную часть бюджета, а это -58 млн. гривен, или 90% плановых ассигнований, направлены на социальную защиту людей труда и членов их семей.
В частности, на выплату пособия по временной нетрудоспособности израсходовано более 34 млн. гривен, по уходу за больным ребенком - 5 млн. гривен.
В целом, за счет средств Фонда в 2016 году работающим города Чернигова по болезни оплачено 40 тысяч больничных.
Особое значение уделяется выплате материального обеспечения, компенсирующего утраченный заработок будущим мамам за период отпуска по беременности и родам, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 после родов. Указанная помощь предоставляется женщине на основании больничного, выданного женской консультацией по месту нахождения на учете беременной.
Следует заметить, что по сравнению с 2015 годом, общая сумма предоставленного финансирования беременным увеличилась на 2 млн. гривен и составила более 17 млн. гривен за счет увеличения ее среднедневного размера до 95,04 грн., против 81,13 грн. в аналогичном периоде 2015 года.
Для помощи гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы использовано 162 тыс. гривен; на погребение застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их иждивении, - 196 тыс. гривен.
С целью недопущения потерь рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности городской дирекцией ежеквартально анализируется заболеваемость работающих и результаты доводятся до страхователей, у которых наблюдается ее рост. Поэтому, одной из задач дирекции является усиление работы с комиссиями по социальному страхованию и уполномоченными предприятий, учреждений и организаций. Мы стараемся донести до страхователя, не только Фонд должен быть заинтересован в уменьшении заболеваемости, но и работодатели. Для этого регулярно проводятся рабочие встречи с председателями комиссий.
Также, в течение прошлого года организовано 20 семинаров-учений с работодателями, охватывающих работающих в общей килькости 68 тысяч человек, на которых среди прочих вопросов обсуждались насущные проблемы взаимодействия по поводу состояния заболеваемости, рассматривалась работа по предоставленных им полномочий, прежде всего, по ведению учета работающих и их детей, которые часто и долго болеют и нуждаются в лечении в условиях санаторно-курортных учреждений.
В 2016 году благодаря средствам Фонда укрепили свое здоровье более 100 работающих, получив услуги по восстановительному лечению в реабилитационных отделениях санаторно-курортных заведений Украины. На это использовано более 1 млн. грн.
На лечение после инсульта, инфаркта, операций на сердце, на органах пищеварения и ортопедических операций, а также с сахарным диабетом работников принимают ведущие курорты Украины. Среди них - Трускавец, Моршин, Миргород, Хмельник, санатории Одесской и Закарпатской областей.
Особенностью лечения в реабилитационных отделениях является тот факт, что путевки приобретает Фонд, а бесплатно выдают лечебно-профилактические учреждения по решению отборочной комиссии и наличия медицинских показаний. Причем, на весь срок пребывания в здравнице выдается листок нетрудоспособности.
Стоит отметить, что в этом году количество путевок заказанных лечебно-профилактическими учреждениями города Чернигова увеличено почти вдвое.
Подводя итоги работы, можно отметить, что деятельность Черниговской городской исполнительной дирекции в течение 2016 имела четко выраженную социальную направленность. Мы работаем стабильно и эффективно на благо людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Директор Черниговской городской исполнительной дирекции
областного отделения Фонда социального
страхования по временной потере
трудоспособности
Бахмацкая В.И.
Источник: 4ernigiv.info/
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