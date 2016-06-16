4ернігів.інфо » Стрічка новин » Обстановка на границе в пределах региона
Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 26
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 4,4 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано уменьшение пассажиропотока на 7%.
Через государственную границу не пропущено 2 человека.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 4,4 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано уменьшение пассажиропотока на 7%.
Через государственную границу не пропущено 2 человека.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info/
Рекомендуем похожее:
Обстановка на границе в пределах региона
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах
Обстановка на границе в пределах региона
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах
Обстановка на границе в пределах региона
За последние сутки изменений в обстановке на государственном кордониУкраины в пределах
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Обстановка на границе в пределах региона
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах
Новогодние приключения на границе
Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!