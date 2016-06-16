Через кордон не пропустили молдаванку

В подальшому, на водія складено протокол адміністративного правопорушення за статтею 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а автомобіль переданий співробітникам Городнянського відділення Національної поліції.Помічник начальника прикордонного загону- начальник прес-службипідполковник О.В. Дудко