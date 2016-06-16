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Через кордон не пропустили молдаванку
- Сегодня, 16:37
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Вчора, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Сеньківка» під час перевірки документів на автомобіль «SUZUKI «GRAND VITARA» ірландської реєстрації, яким керував 51-річний громадянин Литви, виявлено, що ідентифікаційний номер кузову автомобіля не співпадає з записом в реєстраційному свідоцтві на транспортний засіб.
В подальшому, на водія складено протокол адміністративного правопорушення за статтею 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а автомобіль переданий співробітникам Городнянського відділення Національної поліції.
Помічник начальника прикордонного загону
- начальник прес-служби
підполковник О.В. Дудко
В подальшому, на водія складено протокол адміністративного правопорушення за статтею 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а автомобіль переданий співробітникам Городнянського відділення Національної поліції.
Помічник начальника прикордонного загону
- начальник прес-служби
підполковник О.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info/
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