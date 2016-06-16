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Урожайный день на наркоманов
- Сегодня, 17:02
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Вчерашний день был для пограничников Черниговского отряда урожайным на наркоманов.
Сначала, утром в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в личных вещах пассажира автомобиля БМВ, 28-летнего одессита, который следовал в Россию, общим с сотрудником таможни пограничным нарядом с использованием служебной собаки Нора обнаружено пакет с 2 граммами марихуаны и принадлежностями для ее курения.
Уже вечером, в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич», при оформлении на выезд из Украины автомобиля Мерседес, которым управлял 35-летний житель Чернигова, пограничным нарядом с использованием служебной собаки Претти выявлено пакет в котором находилась 3 грамма марихуаны.
В обоих случаях проинформированы сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли наркотическое зелье.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Сначала, утром в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в личных вещах пассажира автомобиля БМВ, 28-летнего одессита, который следовал в Россию, общим с сотрудником таможни пограничным нарядом с использованием служебной собаки Нора обнаружено пакет с 2 граммами марихуаны и принадлежностями для ее курения.
Уже вечером, в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич», при оформлении на выезд из Украины автомобиля Мерседес, которым управлял 35-летний житель Чернигова, пограничным нарядом с использованием служебной собаки Претти выявлено пакет в котором находилась 3 грамма марихуаны.
В обоих случаях проинформированы сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли наркотическое зелье.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info/
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