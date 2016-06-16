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На Черниговщине повесился неизвестный мужчина
- Сегодня, 17:43
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К Носовского отдела полиции 9 февраля поступило сообщение 62-летнего жителя города Носовка о том, что в квартире по улице Плеханова в кухне покончил жизнью через повешение человек.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшему на вид 35-45 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы темные, одет в спортивные штаны черного цвета, кофту теплую с капюшоном, куртку и сапоги темного цвета. Труп направлен в морг. Принимаются меры по установлению личности погибшего. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшему на вид 35-45 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы темные, одет в спортивные штаны черного цвета, кофту теплую с капюшоном, куртку и сапоги темного цвета. Труп направлен в морг. Принимаются меры по установлению личности погибшего. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.
Источник: 4ernigiv.info/
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