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Налоговая: Ты попытался воспользоваться «Электронным кабинетом налогоплательщика» ???

Налоговая: Ты попытался воспользоваться «Электронным кабинетом налогоплательщика» ???

Черниговская ОГНИ сообщает, что через онлайновый сервис - Электронный кабинет налогоплательщика каждый плательщик имеет возможность формировать налоговую отчетность в электронном виде в одном пакете (право + приложения) и передачи его в органы ДФС в режиме реального времени. Используя электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика» каждый плательщик экономит время и имеет возможность не только подготовить, заполнить и отправить налоговую отчетность в электронном виде, но и просматривать данные о состоянии расчетов с бюджетом.


Электронный кабинет налогоплательщика - это персональное автоматизированное рабочее место плательщика, работать в котором он может без использования специально установленного клиентского приложения.


Вход в обновленный кабинет осуществляется по адресу: http://cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ДФС.


Теперь модернизированный сервис включает две функциональные части:


- Открытая (общедоступная)


- Частная (личный кабинет).


 Пользоваться функционалом открытой части можно без идентификации личности (без использования электронной цифровой подписи).


Через открытую часть плательщик имеет возможность:


- Воспользоваться информацией из реестров, которые являются общедоступными (данные о постановке на учет плательщиков, данные реестра плательщиков НДС, данные реестра страхователей, данные реестра плательщиков единого налога, информация о РРО, информация о книгах РРО)


- Получить информацию о предельных сроках уплаты налогов, сборов, обязательных платежей и представления отчетности (налоговый календарь)


- Получить контакты и адреса действующих центров обслуживания плательщиков (ЦОП)


- Ознакомиться с новостями Государственной фискальной службы Украины;


- Воспользоваться другой полезной информацией.


Работа с электронным сервисом в приватной части осуществляется с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).


В приватной части после идентификации личности предоставляется возможность:


- Воспользоваться индивидуальным налоговым календарем;


- Пересмотреть и проверить свои учетные данные;


- Создать запрос для получения информации;


- Подать регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость, заявление об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость, заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам;


- Направить письмо в орган ДФС;


- Проверка состояния расчетов с бюджетом;


- Зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных;


- Воспользоваться сервисами системы «Электронного администрирования НДС» (для плательщиков НДС).


Физическим лицам после идентификации также предоставлена ​​возможность с помощью платежной системы оплатить налоги, сборы, платежи (личный кабинет - «Состояние расчетов с бюджетом»).


Более подробно узнать о работе модернизированного кабинета можно ознакомившись с инструкцией пользователя или просмотра видео инструкцию по ссылке http://ezvit.net/electroniu_kabinet_platnuka.php.


 


Отдел организации работы Черниговская ОГНИ

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Источник: 4ernigiv.info/

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