Налоговая: Ты попытался воспользоваться «Электронным кабинетом налогоплательщика» ???
- Сегодня, 18:46
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Черниговская ОГНИ сообщает, что через онлайновый сервис - Электронный кабинет налогоплательщика каждый плательщик имеет возможность формировать налоговую отчетность в электронном виде в одном пакете (право + приложения) и передачи его в органы ДФС в режиме реального времени. Используя электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика» каждый плательщик экономит время и имеет возможность не только подготовить, заполнить и отправить налоговую отчетность в электронном виде, но и просматривать данные о состоянии расчетов с бюджетом.
Электронный кабинет налогоплательщика - это персональное автоматизированное рабочее место плательщика, работать в котором он может без использования специально установленного клиентского приложения.
Вход в обновленный кабинет осуществляется по адресу: http://cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ДФС.
Теперь модернизированный сервис включает две функциональные части:
- Открытая (общедоступная)
- Частная (личный кабинет).
Пользоваться функционалом открытой части можно без идентификации личности (без использования электронной цифровой подписи).
Через открытую часть плательщик имеет возможность:
- Воспользоваться информацией из реестров, которые являются общедоступными (данные о постановке на учет плательщиков, данные реестра плательщиков НДС, данные реестра страхователей, данные реестра плательщиков единого налога, информация о РРО, информация о книгах РРО)
- Получить информацию о предельных сроках уплаты налогов, сборов, обязательных платежей и представления отчетности (налоговый календарь)
- Получить контакты и адреса действующих центров обслуживания плательщиков (ЦОП)
- Ознакомиться с новостями Государственной фискальной службы Украины;
- Воспользоваться другой полезной информацией.
Работа с электронным сервисом в приватной части осуществляется с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В приватной части после идентификации личности предоставляется возможность:
- Воспользоваться индивидуальным налоговым календарем;
- Пересмотреть и проверить свои учетные данные;
- Создать запрос для получения информации;
- Подать регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость, заявление об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость, заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- Направить письмо в орган ДФС;
- Проверка состояния расчетов с бюджетом;
- Зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных;
- Воспользоваться сервисами системы «Электронного администрирования НДС» (для плательщиков НДС).
Физическим лицам после идентификации также предоставлена возможность с помощью платежной системы оплатить налоги, сборы, платежи (личный кабинет - «Состояние расчетов с бюджетом»).
Более подробно узнать о работе модернизированного кабинета можно ознакомившись с инструкцией пользователя или просмотра видео инструкцию по ссылке http://ezvit.net/electroniu_kabinet_platnuka.php.
Отдел организации работы Черниговская ОГНИ
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