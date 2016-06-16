4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове подорожал хлеб
В Чернигове подорожал хлеб
- Сегодня, 09:13
- Просмотров: 27
С сегодняшнего дня на самые популярные хлебо-булочные изделия в Чернигове - новые цены.
Буханка черного "круглого" хлеба стоит 9,6 гривен вместо вчерашних 8,6 гривен. Подорожание составило 1 гривну или 11,6%.
Батон теперь можно купить з 8 гривен вместо 7,3 гривен. В этом случае рост цен составил 70 копеек или 9,6%.
Буханка черного "круглого" хлеба стоит 9,6 гривен вместо вчерашних 8,6 гривен. Подорожание составило 1 гривну или 11,6%.
Батон теперь можно купить з 8 гривен вместо 7,3 гривен. В этом случае рост цен составил 70 копеек или 9,6%.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Маршрутки Чернигов - Киев подорожали еще на 5 гривен
Стоимость проезда в маршрутках Чернигов-Киев возросла до 70 гривен.
В Чернигове - кража на полмиллиона гривен
В Чернигове неизвестные злоумышленники обчистили квартиру главного инспектора таможенного поста
Аренда квартир в Чернигове с начала года подорожала на 800–1000 гривен
В Чернигове, принимающем уже вторую волну переселенцев из зоны АТО, аренда подорожала с начала
В Чернигове подорожал киевский хлеб
В Чернигове подорожал хлеб «Украинский столичный». До 19 августа буханка весом 950 г стоила в
Сьездить в Киев и обратно теперь стоит 130 гривен
Стоимость проезда выросла с 10 запланированных гривен на 15. теперь билет Чернигов Киев стоит 65
В Чернигове стало уже проблемно купить валюту
Доллар поднялся. Сегодня в обменщиках его продают уже по 8,70. Купить в столице валюту проблемно.
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!