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В Чернигове подорожал хлеб

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:13
  • Просмотров: 27
В Чернигове подорожал хлебС сегодняшнего дня на самые популярные хлебо-булочные изделия в Чернигове - новые цены.

Буханка черного "круглого" хлеба стоит 9,6 гривен вместо вчерашних 8,6 гривен. Подорожание составило 1 гривну или 11,6%.

Батон теперь можно купить з 8 гривен вместо 7,3 гривен. В этом случае рост цен составил 70 копеек или 9,6%.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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