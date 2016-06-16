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В пятницу, 10 февраля, жителям села Редьковка в Черниговском районе пришлось несладко – сломались насосов-повышателей водопровода.
В результате 187 домов (почти 500 жителей) остались без водоснабжения.
Для оказания помощи населению по подвозу технической воды к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне.
Спасатели организовали подвоз 7 тонн технической воды для нужд жителей села.
На месте происшествия работают специализированные службы, которые проводят ремонтные работы.
Без воды осталось село в Черниговской области
- Сегодня, 09:40
- Просмотров: 26
В пятницу, 10 февраля, жителям села Редьковка в Черниговском районе пришлось несладко – сломались насосов-повышателей водопровода.
В результате 187 домов (почти 500 жителей) остались без водоснабжения.
Для оказания помощи населению по подвозу технической воды к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне.
Спасатели организовали подвоз 7 тонн технической воды для нужд жителей села.
На месте происшествия работают специализированные службы, которые проводят ремонтные работы.
Источник: 0462.ua
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