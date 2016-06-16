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Сергей Семенов неудачно стартовал на чемпионате мира в Австрии. На финише он оказался только 41-м.
Начало спринтерской гонки для нашего биатлониста было отличным. Идеальная стрельба на первом огневом рубеже сделала его одним из лидеров.
А когда конкуренты один за другим начали промахиваться, появилась надежда на успех. Для этого нужно было только хорошо провести стрельбу из положения стоя.
Увы, но в тот момент, когда Сергей Семенов прибежал на стрельбище, туда же налетел порывистый ветер. Как итог – 3 пули из 5 ушли мимо цели. С тремя кругами штрафа спортсмену не удалось даже пробиться в зачетную зону (очки в общий зачет получают лучшие 40 биатлонистов).
Сегодня, 12 февраля, Семенов выйдет на старт гонки преследования. Ему предстоит отыграть 1 минуту и 40 секунд отставания от лидеров. Начало гонки в 16.00 по киевскому времени.
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра:
- Хороший шанс финишировать высоко был у Сергея, если бы стойку он провел так, как умеет. Второй круг он бежал практически на равных с Фуркадом, проиграв французу всего 4-5 секунд.
Но стойка показала, что свой темп надо было регулировать более аккуратно. Но это чемпионат мира, здесь приходится рисковать. С нулем он наверняка попал бы в топ-10. Здесь еще остались гонки, и мы попытаемся показать результаты, как минимум не хуже тех, что добивались на этапах Кубка мира.
Черниговского биатлониста на чемпионате мира подвел ветер
- Сегодня, 10:18
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Сергей Семенов неудачно стартовал на чемпионате мира в Австрии. На финише он оказался только 41-м.
Начало спринтерской гонки для нашего биатлониста было отличным. Идеальная стрельба на первом огневом рубеже сделала его одним из лидеров.
А когда конкуренты один за другим начали промахиваться, появилась надежда на успех. Для этого нужно было только хорошо провести стрельбу из положения стоя.
Увы, но в тот момент, когда Сергей Семенов прибежал на стрельбище, туда же налетел порывистый ветер. Как итог – 3 пули из 5 ушли мимо цели. С тремя кругами штрафа спортсмену не удалось даже пробиться в зачетную зону (очки в общий зачет получают лучшие 40 биатлонистов).
Сегодня, 12 февраля, Семенов выйдет на старт гонки преследования. Ему предстоит отыграть 1 минуту и 40 секунд отставания от лидеров. Начало гонки в 16.00 по киевскому времени.
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра:
- Хороший шанс финишировать высоко был у Сергея, если бы стойку он провел так, как умеет. Второй круг он бежал практически на равных с Фуркадом, проиграв французу всего 4-5 секунд.
Но стойка показала, что свой темп надо было регулировать более аккуратно. Но это чемпионат мира, здесь приходится рисковать. С нулем он наверняка попал бы в топ-10. Здесь еще остались гонки, и мы попытаемся показать результаты, как минимум не хуже тех, что добивались на этапах Кубка мира.
Источник: 0462.ua
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