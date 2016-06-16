Черниговского биатлониста на чемпионате мира подвел ветер

Начало спринтерской гонки для нашего биатлониста было отличным. Идеальная стрельба на первом огневом рубеже сделала его одним из лидеров.А когда конкуренты один за другим начали промахиваться, появилась надежда на успех. Для этого нужно было только хорошо провести стрельбу из положения стоя.Увы, но в тот момент, когда Сергей Семенов прибежал на стрельбище, туда же налетел порывистый ветер. Как итог – 3 пули из 5 ушли мимо цели. С тремя кругами штрафа спортсмену не удалось даже пробиться в зачетную зону (очки в общий зачет получают лучшие 40 биатлонистов).Сегодня, 12 февраля, Семенов выйдет на старт гонки преследования. Ему предстоит отыграть 1 минуту и 40 секунд отставания от лидеров. Начало гонки в 16.00 по киевскому времени.Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра:- Хороший шанс финишировать высоко был у Сергея, если бы стойку он провел так, как умеет. Второй круг он бежал практически на равных с Фуркадом, проиграв французу всего 4-5 секунд.Но стойка показала, что свой темп надо было регулировать более аккуратно. Но это чемпионат мира, здесь приходится рисковать. С нулем он наверняка попал бы в топ-10. Здесь еще остались гонки, и мы попытаемся показать результаты, как минимум не хуже тех, что добивались на этапах Кубка мира.