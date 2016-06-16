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В минувший четверг, 9 февраля, в полицию от председателя Мохнатинской сельрады (Черниговский район), поступило сообщение о смерти местного жителя.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями криминального характера.
Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала большая кровопотеря и закрытая травма грудной клетки с переломами ребер.
В ходе следствия полиция установила, что ранее судимый сын погибшего избил отца голыми руками. От побоев мужчина скончался на месте.
Подозреваемый в содеянном сознался. Он задержан. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
В 20 километрах от Чернигова сын до смерти избил отца
- Сегодня, 11:00
- Просмотров: 19
В минувший четверг, 9 февраля, в полицию от председателя Мохнатинской сельрады (Черниговский район), поступило сообщение о смерти местного жителя.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями криминального характера.
Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала большая кровопотеря и закрытая травма грудной клетки с переломами ребер.
В ходе следствия полиция установила, что ранее судимый сын погибшего избил отца голыми руками. От побоев мужчина скончался на месте.
Подозреваемый в содеянном сознался. Он задержан. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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