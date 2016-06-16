Грипп по-прежнему одолевает жителей одного из районов Черниговской области

Были госпитализированы 186 человек, из них 143 детей. Зарегистрировано 14 случаев заболевания среди медицинских работников.Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 59,0%.Тем не менее в Сребнянском районе, как и неделю назад, эпидпорог превышен. Продолжаются ограничительные мероприятия.Введены дополнительные каникулы в Локнистенской ООШ Менского района с 7.02. по 10.02. 2017.По г. Чернигову заболело 1860 человек, из них детей - 1229, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52,1%.В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ с подозрением на грипп не поступало.С начала эпидсезона по области против гриппа привито 529 человек, в т.ч. 172 ребенка.