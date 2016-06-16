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Грипп по-прежнему одолевает жителей одного из районов Черниговской области
- Сегодня, 11:32
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За шестую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 5535 человек, из них 3392 ребенка. Об этом сообщает ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
Были госпитализированы 186 человек, из них 143 детей. Зарегистрировано 14 случаев заболевания среди медицинских работников.
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 59,0%.
Тем не менее в Сребнянском районе, как и неделю назад, эпидпорог превышен. Продолжаются ограничительные мероприятия.
Введены дополнительные каникулы в Локнистенской ООШ Менского района с 7.02. по 10.02. 2017.
По г. Чернигову заболело 1860 человек, из них детей - 1229, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52,1%.
В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ с подозрением на грипп не поступало.
С начала эпидсезона по области против гриппа привито 529 человек, в т.ч. 172 ребенка.
Были госпитализированы 186 человек, из них 143 детей. Зарегистрировано 14 случаев заболевания среди медицинских работников.
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 59,0%.
Тем не менее в Сребнянском районе, как и неделю назад, эпидпорог превышен. Продолжаются ограничительные мероприятия.
Введены дополнительные каникулы в Локнистенской ООШ Менского района с 7.02. по 10.02. 2017.
По г. Чернигову заболело 1860 человек, из них детей - 1229, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52,1%.
В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ с подозрением на грипп не поступало.
С начала эпидсезона по области против гриппа привито 529 человек, в т.ч. 172 ребенка.
Источник: 0462.ua
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