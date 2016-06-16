Возле пешеходного моста убили 24-летнего черниговца

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено лицо пострадавшего, им оказался 24-летний житель Чернигова.Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.Каретой скорой помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавший помещен в реанимационное отделение.При опросе свидетелей установлено, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные.В больнице пострадавший скончался.По данному факту открыто уголовное производство.