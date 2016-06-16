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Возле пешеходного моста убили 24-летнего черниговца
- Сегодня, 12:12
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В Чернигове по ул. Циолковского, 2 (возле пешеходного моста) нашли молодого человека без сознания.
Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено лицо пострадавшего, им оказался 24-летний житель Чернигова.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Каретой скорой помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавший помещен в реанимационное отделение.
При опросе свидетелей установлено, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные.
В больнице пострадавший скончался.
По данному факту открыто уголовное производство.
Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено лицо пострадавшего, им оказался 24-летний житель Чернигова.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Каретой скорой помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавший помещен в реанимационное отделение.
При опросе свидетелей установлено, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные.
В больнице пострадавший скончался.
По данному факту открыто уголовное производство.
Источник: 0462.ua
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