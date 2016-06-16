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Вчера, 12 февраля, в 00:20 в Службу спасения "101" в Менском районе поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Локнистое, что в 50 км от райцентра. На место происшествия оперативно были привлечены местные сельские пожарные и спасатели пожарной команды из поселка Березна.
На тот момент огонь охватил веранду дома. Совместными действиями подразделений пожар в 01:00 был локализован, а в 02:10 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение пламени на другие комнаты дома.
Во время попыток самостоятельно потушить пожар еще до прибытия пожарных, получил термические ожоги I-II степени 36-летний муж хозяйки дома. Его каретой скорой помощи доставили в Менскую центральную районную больницу.
Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Огнем повреждены стены на площади 12 кв.м и имущество.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.
На Черниговщине в пожаре пострадал 36-летний мужчина
- Сегодня, 12:43
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Вчера, 12 февраля, в 00:20 в Службу спасения "101" в Менском районе поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Локнистое, что в 50 км от райцентра. На место происшествия оперативно были привлечены местные сельские пожарные и спасатели пожарной команды из поселка Березна.
На тот момент огонь охватил веранду дома. Совместными действиями подразделений пожар в 01:00 был локализован, а в 02:10 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение пламени на другие комнаты дома.
Во время попыток самостоятельно потушить пожар еще до прибытия пожарных, получил термические ожоги I-II степени 36-летний муж хозяйки дома. Его каретой скорой помощи доставили в Менскую центральную районную больницу.
Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Огнем повреждены стены на площади 12 кв.м и имущество.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.
Источник: 0462.ua
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