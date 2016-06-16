Черниговец Сергей Семенов удивил всех на чемпионате мира

Персьют интересен тем, что спортсмены соревнуются не заочно, как это происходит в гонке с раздельным стартом, а непосредственно на дистанции.При этом стартуют участники гонки преследования в том порядке (и с тем отставанием по времени), в каком финишировали в спринте.Тогда, напомним, черниговский биатлонисты проиграл лидерам 1 минуту и 40 секунд, что делало борьбу за медали в персьюте фантастикой.До медалей Сергей Семенов действительно не добрался, но показал отличный результат. Если бы зачет шел только по гонке преследования (без форы, заработанной накануне), то черниговец примчался бы на финиш шестым!У Сергея Семенова, который допустил всего один промах в 20 выстрелах, получился прорыв со стартового 41-го места на итоговое 15-е!Это позволило нашему земляку подняться в общем зачете Кубка мире. Семенов сейчас занимает 20-е место в рейтинге сильнейших биатлонистов мира.Сегодня и завтра (13-14 февраля) на чемпионате – дни отдыха. А 15 и 16 февраля участники будут соревноваться в индивидуальных гонках – 20 км для мужчин и 15 км для женщин.