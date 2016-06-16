4ернігів.інфо » Стрічка новин » Фурам запретят ездить по черниговским дорогам весной
Традиционные ограничения по отношению к тяжелвм грузовикам вводятся на ряде дорог Черниговской области с 1 марта.
Из-за повышенной влажности почвы весной дорожное покрытие наиболее уязвимо для нагрузок. В связи с этим на дорогах Украины традиционно в марте-апреле ограничивается движение большегрузного транспорта на дорогах общего пользования.
Черниговская область – не исключение. Соответсвующее распоряжение подписал председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.
Ограничения следующие:
Для автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 8 тс на таких участках дорог государственного значения общего пользования:
• Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (на участке 151 – 209 км, от Прилук до границы с Сумской областью)
• Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Греемяч (6 – 211 км, на всей протяженности)
• Р-13 Чернигов – Городня – Сеньковка (13 – 90 км, на всей протяженности)
• Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП «Славутич» (на участке 10 – 50 км от дороги М-01 до границы с Беларусью) и подъезд к Славутичу (на всей протяженности)
• Р-65 КПП «Николаевка» – Семеновка – Новгород-Сиверский – Глухов – КПП «Катериновка» (на всем протяжении в пределах Черниговской области)
• Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин (на участке 0 – 66 км, и 80 – 155 км)
• Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – до дороги Н-07 с подъездом к заповеднику «Качановка» (на всем протяжении)
• Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов
Для автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 6 тс навсех территориальных дорогах государственного значения общего пользования, кроме участков дорог с цементобетонным покрытием: Прилуки – Ладан, дороги М-02 – Бахмач, а также подъездов к Нежину и Борзне.
Для автомобилей тяжелее 6 тонн и нагрузкой на ось свыше 4 тс на областных и районных автомобильных дорогах местного значения общего пользования.
Пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме. Это касается и движения транспорта служб по чрезвычайным ситуациям, дорожных организаций, техники, задействованной в проведении посевной кампании.
Кроме того, при условии предварительного согласования с облгосадминистрацией, ограничения не будут распространяться на технику, которая перевозит сельхозпродукцию, если ее вес не превышает допустимые нормы – до 12 тонн.
Ориентировочные сроки ограничений: с 1 марта по 15 апреля 2017 года. Сроки снятия ограничений движения могут быть скорректированы в зависимости от погоды.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области обращается к перевозчикам с просьбой – заранее позаботиться о доставке необходимых грузов и скорректировать планы перевозок.
Фурам запретят ездить по черниговским дорогам весной
- Сегодня, 13:39
- Просмотров: 32
Традиционные ограничения по отношению к тяжелвм грузовикам вводятся на ряде дорог Черниговской области с 1 марта.
Из-за повышенной влажности почвы весной дорожное покрытие наиболее уязвимо для нагрузок. В связи с этим на дорогах Украины традиционно в марте-апреле ограничивается движение большегрузного транспорта на дорогах общего пользования.
Черниговская область – не исключение. Соответсвующее распоряжение подписал председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.
Ограничения следующие:
Для автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 8 тс на таких участках дорог государственного значения общего пользования:
• Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (на участке 151 – 209 км, от Прилук до границы с Сумской областью)
• Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Греемяч (6 – 211 км, на всей протяженности)
• Р-13 Чернигов – Городня – Сеньковка (13 – 90 км, на всей протяженности)
• Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП «Славутич» (на участке 10 – 50 км от дороги М-01 до границы с Беларусью) и подъезд к Славутичу (на всей протяженности)
• Р-65 КПП «Николаевка» – Семеновка – Новгород-Сиверский – Глухов – КПП «Катериновка» (на всем протяжении в пределах Черниговской области)
• Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин (на участке 0 – 66 км, и 80 – 155 км)
• Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – до дороги Н-07 с подъездом к заповеднику «Качановка» (на всем протяжении)
• Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов
Для автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 6 тс навсех территориальных дорогах государственного значения общего пользования, кроме участков дорог с цементобетонным покрытием: Прилуки – Ладан, дороги М-02 – Бахмач, а также подъездов к Нежину и Борзне.
Для автомобилей тяжелее 6 тонн и нагрузкой на ось свыше 4 тс на областных и районных автомобильных дорогах местного значения общего пользования.
Пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме. Это касается и движения транспорта служб по чрезвычайным ситуациям, дорожных организаций, техники, задействованной в проведении посевной кампании.
Кроме того, при условии предварительного согласования с облгосадминистрацией, ограничения не будут распространяться на технику, которая перевозит сельхозпродукцию, если ее вес не превышает допустимые нормы – до 12 тонн.
Ориентировочные сроки ограничений: с 1 марта по 15 апреля 2017 года. Сроки снятия ограничений движения могут быть скорректированы в зависимости от погоды.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области обращается к перевозчикам с просьбой – заранее позаботиться о доставке необходимых грузов и скорректировать планы перевозок.
Источник: .0462.ua
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине "покраснели" пешеходные переходы
На Черниговщине начали устанавливать безопасные красно-белые пешеходные переходы. Уже семь таких
На Черниговщине "покраснели" пешеходные переходы
На Черниговщине начали устанавливать безопасные красно-белые пешеходные переходы. Уже семь таких
В Черниговской области ремонтируется 24 дороги
По заказу черниговского Облавтодора ремонтники ведут работы по латанию ям на автомобильных дорогах
В Черниговской области ограничили проезд грузовиков
В Черниговской области с 10 марта ввели ограничения движения транспортных средств на автомобильных
На Черниговщине введено временное ограничение движения транспорта
Служба автомобильных дорог в Черниговской области по согласованию с Управления Госавтоинспекции
В Черниговской области ограничили движение грузовиков на летний период
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ограничивает движение грузовиков общей
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!