Фурам запретят ездить по черниговским дорогам весной

Из-за повышенной влажности почвы весной дорожное покрытие наиболее уязвимо для нагрузок. В связи с этим на дорогах Украины традиционно в марте-апреле ограничивается движение большегрузного транспорта на дорогах общего пользования.Черниговская область – не исключение. Соответсвующее распоряжение подписал председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.Ограничения следующие:Для автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 8 тс на таких участках дорог государственного значения общего пользования:• Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (на участке 151 – 209 км, от Прилук до границы с Сумской областью)• Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Греемяч (6 – 211 км, на всей протяженности)• Р-13 Чернигов – Городня – Сеньковка (13 – 90 км, на всей протяженности)• Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП «Славутич» (на участке 10 – 50 км от дороги М-01 до границы с Беларусью) и подъезд к Славутичу (на всей протяженности)• Р-65 КПП «Николаевка» – Семеновка – Новгород-Сиверский – Глухов – КПП «Катериновка» (на всем протяжении в пределах Черниговской области)• Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин (на участке 0 – 66 км, и 80 – 155 км)• Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – до дороги Н-07 с подъездом к заповеднику «Качановка» (на всем протяжении)• Р-69 Киев – Вышгород – Десна – ЧерниговДля автомобилей тяжелее 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 6 тс навсех территориальных дорогах государственного значения общего пользования, кроме участков дорог с цементобетонным покрытием: Прилуки – Ладан, дороги М-02 – Бахмач, а также подъездов к Нежину и Борзне.Для автомобилей тяжелее 6 тонн и нагрузкой на ось свыше 4 тс на областных и районных автомобильных дорогах местного значения общего пользования.Пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме. Это касается и движения транспорта служб по чрезвычайным ситуациям, дорожных организаций, техники, задействованной в проведении посевной кампании.Кроме того, при условии предварительного согласования с облгосадминистрацией, ограничения не будут распространяться на технику, которая перевозит сельхозпродукцию, если ее вес не превышает допустимые нормы – до 12 тонн.Ориентировочные сроки ограничений: с 1 марта по 15 апреля 2017 года. Сроки снятия ограничений движения могут быть скорректированы в зависимости от погоды.Служба автомобильных дорог в Черниговской области обращается к перевозчикам с просьбой – заранее позаботиться о доставке необходимых грузов и скорректировать планы перевозок.