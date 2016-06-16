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Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна» обыграла луцкую «Волынь».
Следует отметить, что «Волынь» в первом тайме выступала вторым составом. Из опытных игроков за луцкую команды в стартовом составе вышел только голкипер Недилько.
Ему пришлось дважды в первом тайме вынимать мячи из своих ворот. Отличились Вадим Бовтрук и Денис Галенков. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.
Во втором тайме наставник «Волыни» Виталий Кварцяный выпустил на поле игроков основного состава, но ему это не помогло.
Соперник не только не смог сравнять счет, но и уступил разгромно. На два гола Галенкова (хет-трик молодого форварда в этом матче!) «Волынь» ответила лишь в конце матча. Итоговый результат поединка – 4:1.
Денис Галенков
Интересно, что официальный сайт «Волыни» не сообщает об игроках основы в этом матче. По версии лучан весь матч команда отыграла молодежным составом.
Стартовый состав «Десны»: Шевченко – Фаворов, Мельник, Головко, Черноморец – Щедраков – Бовтрук, Волков, Акимов – Галенков, Лысенко.
В середине второго тайма состав команды поменялся полностью. Матч «Десна» доигрывала в таком составе:
Махновский – Солдат, Максименко, Братков, Чепурненко, Коберидзе, Картушов, Коваленко, Арвеладзе, Мостовой, Филиппов.
В субботу, 18 февраля, черниговцы возвращаются в Украину, где пробудут одну неделю. После этого, 25 февраля, футболисты «Десны» улетают на новый сбор. Он также пройдет в Турции.
Черниговская «Десна» разгромила команду Премьер-лиги
- Сегодня, 14:19
- Просмотров: 31
Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна» обыграла луцкую «Волынь».
Следует отметить, что «Волынь» в первом тайме выступала вторым составом. Из опытных игроков за луцкую команды в стартовом составе вышел только голкипер Недилько.
Ему пришлось дважды в первом тайме вынимать мячи из своих ворот. Отличились Вадим Бовтрук и Денис Галенков. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.
Во втором тайме наставник «Волыни» Виталий Кварцяный выпустил на поле игроков основного состава, но ему это не помогло.
Соперник не только не смог сравнять счет, но и уступил разгромно. На два гола Галенкова (хет-трик молодого форварда в этом матче!) «Волынь» ответила лишь в конце матча. Итоговый результат поединка – 4:1.
Денис Галенков
Интересно, что официальный сайт «Волыни» не сообщает об игроках основы в этом матче. По версии лучан весь матч команда отыграла молодежным составом.
Стартовый состав «Десны»: Шевченко – Фаворов, Мельник, Головко, Черноморец – Щедраков – Бовтрук, Волков, Акимов – Галенков, Лысенко.
В середине второго тайма состав команды поменялся полностью. Матч «Десна» доигрывала в таком составе:
Махновский – Солдат, Максименко, Братков, Чепурненко, Коберидзе, Картушов, Коваленко, Арвеладзе, Мостовой, Филиппов.
В субботу, 18 февраля, черниговцы возвращаются в Украину, где пробудут одну неделю. После этого, 25 февраля, футболисты «Десны» улетают на новый сбор. Он также пройдет в Турции.
Источник: 0462.ua
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