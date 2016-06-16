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На Черниговщине слетел в кювет «HUINDAI ACCENT»
- Сегодня, 14:45
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 136 км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка при въезде в г. Прилуки со стороны г.Ромны.
Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОГА.
Водитель автомобиля «HUINDAI ACCENT» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, вследствие чего съехал в кювет.
В результате происшествия водитель автомобиля и три пассажира получили травмы и каретой скорой помощи были доставлены в Прилукскую центральную городскую больницу.
Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОГА.
Водитель автомобиля «HUINDAI ACCENT» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, вследствие чего съехал в кювет.
В результате происшествия водитель автомобиля и три пассажира получили травмы и каретой скорой помощи были доставлены в Прилукскую центральную городскую больницу.
Источник: vchernigove.info
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