4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине чиновники отдали более 3 млн. грн. «шарашкиной конторе»
На Черниговщине чиновники отдали более 3 млн. грн. «шарашкиной конторе»
- Сегодня, 15:01
- Просмотров: 29
Суд разрешил провести внеплановую ревизию деятельности управления образования Нежинского городского совета, которое перечислило 3,07 млн. грн. ООО «ВостокБудМонтаж» за ремонт бассейна, который фирма не смогла сделать в срок.
Об этом свидетельствует постановление Нежинского горрайонного суда Черниговской области от 7 февраля.
Об этом сообщают «Наші гроші».
В октябре 2016 управления образования Нежинского горсовета по результатам тендера заказало «ВостокБудМонтаж» реконструкцию бассейна с утеплением наружных стен Нежинской гимназии №16 по ул. 3-й микрорайон, 11 за 3,07 млн. грн.
Эти средства были предусмотрены субвенции из госбюджета. По условиям договора, фирма должна была завершить ремонтные работы до 22 декабря 2016 года.
По данным следствия, подрядчик выполнил ремонт неудовлетворительно и не смог в установленный срок полностью реконструировать бассейн.
Из 3,07 млн. грн. «ВостокБудМонтаж» выполнил работы только на 1,55 млн. грн.
В частности, монтировал и демонтировал канализационную, водопроводную систему, систему отопления, установил окна, не полностью отремонтировал крышу и на 70% утеплил фасад.
По показаниям Нежинского городского головы Анатолия Линника, во время ремонтных работ количество рабочих ООО «ВостокБудМонтаж» было недостаточным.
В результате остальные средства в сумме 1,52 млн. грн. были возвращены в государственный бюджет в конце декабря. Таким образом, подрядчик нарушил условия договора по календарному плану выполнения работ, что привело к срыву реконструкции бассейна.
Суд удовлетворил ходатайство следователей Нежинского ОП ГУ Национальной полиции в Черниговской области, которые расследуют уголовное производство № 42017270000000013 от 17.01.2017 года, и предоставил управлению Северного офиса Держаудитслужбы в Черниговской области разрешение на проведение внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления образования горсовета.
По сообщению местных СМИ, нардеп Александр Кодола, комментируя невыполненный ремонт бассейна гимназии, назвал «ВостокБудМонтаж» «шарашкиной конторой», а в ее победе на тендере обвинил управление образования Нежинского городского совета.
В свою очередь депутат Нежинского горсовета Юрий Хоменко рассказал, что ЧП «ВостокБудМонтаж» рекомендовало областное управление капстроительства и добавил, что эта фирма «набралась объектов, как собака блох».
ООО «ВостокБудМонтаж» с уставным фондом в 500 грн. зарегистрировано в селе Деснянка Черниговской области. Основатель и директор Павел Трубенок.
По данным «ВДЗ» и системы «Прозорро», начиная с конца 2015 года, фирма выиграла 14 тендеров на общую сумму 30, 17 млн. грн. Все подряды «ВостокБудМонтаж» получил в Черниговской области.
Об этом свидетельствует постановление Нежинского горрайонного суда Черниговской области от 7 февраля.
Об этом сообщают «Наші гроші».
В октябре 2016 управления образования Нежинского горсовета по результатам тендера заказало «ВостокБудМонтаж» реконструкцию бассейна с утеплением наружных стен Нежинской гимназии №16 по ул. 3-й микрорайон, 11 за 3,07 млн. грн.
Эти средства были предусмотрены субвенции из госбюджета. По условиям договора, фирма должна была завершить ремонтные работы до 22 декабря 2016 года.
По данным следствия, подрядчик выполнил ремонт неудовлетворительно и не смог в установленный срок полностью реконструировать бассейн.
Из 3,07 млн. грн. «ВостокБудМонтаж» выполнил работы только на 1,55 млн. грн.
В частности, монтировал и демонтировал канализационную, водопроводную систему, систему отопления, установил окна, не полностью отремонтировал крышу и на 70% утеплил фасад.
По показаниям Нежинского городского головы Анатолия Линника, во время ремонтных работ количество рабочих ООО «ВостокБудМонтаж» было недостаточным.
В результате остальные средства в сумме 1,52 млн. грн. были возвращены в государственный бюджет в конце декабря. Таким образом, подрядчик нарушил условия договора по календарному плану выполнения работ, что привело к срыву реконструкции бассейна.
Суд удовлетворил ходатайство следователей Нежинского ОП ГУ Национальной полиции в Черниговской области, которые расследуют уголовное производство № 42017270000000013 от 17.01.2017 года, и предоставил управлению Северного офиса Держаудитслужбы в Черниговской области разрешение на проведение внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления образования горсовета.
По сообщению местных СМИ, нардеп Александр Кодола, комментируя невыполненный ремонт бассейна гимназии, назвал «ВостокБудМонтаж» «шарашкиной конторой», а в ее победе на тендере обвинил управление образования Нежинского городского совета.
В свою очередь депутат Нежинского горсовета Юрий Хоменко рассказал, что ЧП «ВостокБудМонтаж» рекомендовало областное управление капстроительства и добавил, что эта фирма «набралась объектов, как собака блох».
ООО «ВостокБудМонтаж» с уставным фондом в 500 грн. зарегистрировано в селе Деснянка Черниговской области. Основатель и директор Павел Трубенок.
По данным «ВДЗ» и системы «Прозорро», начиная с конца 2015 года, фирма выиграла 14 тендеров на общую сумму 30, 17 млн. грн. Все подряды «ВостокБудМонтаж» получил в Черниговской области.
Источник: vchernigove.info
Рекомендуем похожее:
Как тратят деньги на черниговские больницы?
Более 130 миллионов гривен планируют в области освоить до конца года на строительство и
Чернигов доверил ремонт дорог старожилу
Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета по результатам тендера
Житель Нежинского района Черниговской области погиб игнорируя сигнал прибыв ...
Житель Нежинского района Черниговской области 1954 года рождения, игнорируя сигнал прибывающего
Злоумышленники получили 11 млн. гривен за урожай, выросший «на бумаге»
Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черниговской
Ликвидированы два пожара в жилых секторах Нежинского района
1 сентября в 12:20 в г. Нежин в горрайонный отдела Управления ГСЧС в Черниговской области
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!