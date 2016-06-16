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На Черниговщине приглашают посоревноваться любителей лыжных гонок
- Сегодня, 15:26
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15 февраля в Нежине на городском стадионе «Спартак» состоятся соревнования по лыжным гонкам.
Поучаствовать в мероприятии приглашаются все желающие, в том числе представители учебных заведений, депутаты, представители власти и, в общем, все неравнодушные к этому зимнего вида спорта.
Будет организована интересная эстафета. По словам директора МЦ «Спорт для всех» Сергея Пивня, пробная лыжня уже состоялась 1 февраля, но массовости помешал сильный холод.
(Справки по телефону — (068) 149-50- 71)
Поучаствовать в мероприятии приглашаются все желающие, в том числе представители учебных заведений, депутаты, представители власти и, в общем, все неравнодушные к этому зимнего вида спорта.
Будет организована интересная эстафета. По словам директора МЦ «Спорт для всех» Сергея Пивня, пробная лыжня уже состоялась 1 февраля, но массовости помешал сильный холод.
(Справки по телефону — (068) 149-50- 71)
Источник: vchernigove.info
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