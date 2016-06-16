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В Чернигове больше всего подорожали овощи, а одежда и обувь подешевели
- Сегодня, 16:02
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По расчетам Госкомстата показатель уровня инфляции в январе 2017 года в области, как и в Украине составил 101,1%.
Об этом сообщает Главное управление Статистики в Черниговской области.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 2,1%. Больше всего (на 21,6%) подорожали овощи, на 6,5-7,2% — сметана и фрукты; на 2-3,8% — рыба и продукты из рыбы, птицы, говядина, сало, кондитерские изделия из муки, сыры, кисломолочная продукция и молоко. В то же время яйца снизились в цене на 4,8%.
Алкогольные напитки стали дороже на 1,5%, табачные изделия — на 1,4%.
На 1,8% выросли цены на топливо и масла.
В то же время за счет сезонных распродаж на 5,3% снизились цены на одежду и обувь.
Об этом сообщает Главное управление Статистики в Черниговской области.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 2,1%. Больше всего (на 21,6%) подорожали овощи, на 6,5-7,2% — сметана и фрукты; на 2-3,8% — рыба и продукты из рыбы, птицы, говядина, сало, кондитерские изделия из муки, сыры, кисломолочная продукция и молоко. В то же время яйца снизились в цене на 4,8%.
Алкогольные напитки стали дороже на 1,5%, табачные изделия — на 1,4%.
На 1,8% выросли цены на топливо и масла.
В то же время за счет сезонных распродаж на 5,3% снизились цены на одежду и обувь.
Источник: vchernigove.info
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