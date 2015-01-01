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В Чернигове украли останки Ленина
- Сегодня, 14:02
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Коммунальщики обратились в полицию, чтобы правоохранители нашли украденные части памятника, демонтированного в феврале 2014 года, пишет ЧЕline.
Части памятника находились на складе коммунального предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».
Главный инженер предприятия и обратился в полицию после того, как была обнаружена пропажа металла.
Воры повредили стену склада, чтобы проникнуть внутрь и вынести обломки бронзового памятника.
Части памятника находились на складе коммунального предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».
Главный инженер предприятия и обратился в полицию после того, как была обнаружена пропажа металла.
Воры повредили стену склада, чтобы проникнуть внутрь и вынести обломки бронзового памятника.
Источник: 0462.ua
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