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Черниговцам хотят установить счетчики воды на 19 млн
- Сегодня, 14:30
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Городские власти хотят установить счетчики на горячую и холодную воду всем черниговцам, не имеющим приборов учета и получающим субсидию. Соответствующую программу выносят на заседание исполкома завтра, 15 февраля.
Согласно проекту решения главной целью программы является рациональное использование водных ресурсов и сокращение материальной нагрузки на бюджет города.
Как поясняется в документе, на сегодняшний день из местного бюджета ежегодно тратится 24 млн. грн на компенсацию разницы потребления воды.
Происходит это потому, что нормы, утвержденные Кабминов в 2014 г. гораздо ниже тех, который утвердил черниговский исполком, и, по мнению авторов проекта, именно последние реально отображают количество потребляемых кубометров в Чернигове.
Однако субсидируются лишь социальные нормы, закрепленные на национальном уровне, а остаток (больше половины суммы) Черниговводоканалу вынужден оплатить город.
Единственным решение в данной ситуации является установка счетчиков всем абонентам, кто получает субсидию.
Так город планирует из местной казны профинансировать монтаж 22793 приборов учета горячей и холодной воды, на что потребуется 19,2 миллиона гривен.
«Программа установки средств учета горячего и холодного водоснабжения жителям города Чернигова на 2017-2020 годы» рассчитана на четыре года.
Согласно проекту решения главной целью программы является рациональное использование водных ресурсов и сокращение материальной нагрузки на бюджет города.
Как поясняется в документе, на сегодняшний день из местного бюджета ежегодно тратится 24 млн. грн на компенсацию разницы потребления воды.
Происходит это потому, что нормы, утвержденные Кабминов в 2014 г. гораздо ниже тех, который утвердил черниговский исполком, и, по мнению авторов проекта, именно последние реально отображают количество потребляемых кубометров в Чернигове.
Однако субсидируются лишь социальные нормы, закрепленные на национальном уровне, а остаток (больше половины суммы) Черниговводоканалу вынужден оплатить город.
Единственным решение в данной ситуации является установка счетчиков всем абонентам, кто получает субсидию.
Так город планирует из местной казны профинансировать монтаж 22793 приборов учета горячей и холодной воды, на что потребуется 19,2 миллиона гривен.
«Программа установки средств учета горячего и холодного водоснабжения жителям города Чернигова на 2017-2020 годы» рассчитана на четыре года.
Источник: 0462.ua
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