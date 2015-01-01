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На Черниговщине из-за короткого замыкания горели две машины

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:05
  • Просмотров: 27
На Черниговщине из-за короткого замыкания горели две машины 13 февраля, в 8:14 в Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре автомобиля "Mitsubishi Karìzma", находившегося возле дома. №22-в по ул. В. Радченко.

Возгорание обнаружил хозяин транспортного средства и вызвал пожарных. Оперативно на место происшествия прибыло подразделение 2-й государственной пожарно-спасательные части. Спасатели в 08:24 локализовали, а в 08:26 ликвидировали возгорание.
В тот же день в 14:00 в одном из частных дворов по ул. Богомольцев в райцентре Козелец, загорелся легковой автомобиль "Москвич-412".
Владелец транспортного средства собирался тронуться, как в тот момент из моторного отсека появилось пламя. Мужчина вызвал спасателей, а сам до их прибытия пытался потушить пожар подручными средствами. Пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части, которые за 6 минут прибыли на место происшествия, помогли владельцу окончательно ликвидировать пожар.В обоих случаях повреждены моторные отсеки транспортных средств, а причиной возникновения возгораний послужило короткое замыкание электросетей автомобилей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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