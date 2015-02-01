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Деснянская объединенная территориальная община, что в Черниговской области, разыскивает врачей
- Сегодня, 15:31
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С недавних пор пгт Десна — один из населенных пунктов, что входит в состав Деснянской объединенной территориальной общины.
-Наша община образовалась одной из первых в области, в сентябре 2015 года, - рассказывает Деснянский поселковый голова Юрий Осташевский. - В состав общины вошли три сельских совета: Моровске, Косачевской и Коропянська, а также поселковый Деснянский (так называемое военный городок), и в общей сложности девять сел. Это чуть больше чем 9000 мужчин, женщин и детей. Расположение у нас сложное, ведь в центре общины - военный полигон, 5 сел находятся с одной стороны, на берегу Киевского водохранилища, еще 3 - с другой стороны, на берегу Десны. Полигон соединяет 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Гончаровске танковую бригаду. Площадь у нас большая - 776 кв. км, но не густо заселена. Значительная часть территории покрыта лесом, действуют три лесхозы Деснянский, Остерский и агро лесхоз. Включаем часть природного ландшафтного парка, имеем 4 охотничьих хозяйства.
Во время пресс-тура в Деснянскую объединенную территориальную общину журналисты побывали в только что созданном Центре первичной медицины в пгт Десна. Пообщались с главным врачом, посетили отдельные кабинеты.
Выяснилось, что центр оснащен на совесть, но в общине не хватает некоторых специалистов-медиков, есть вакансии офтальмолога, педиатра, отоларинголога. В будущем здесь готовы также обеспечивать столь нужных специалистов служебным жильем.
-Наша община образовалась одной из первых в области, в сентябре 2015 года, - рассказывает Деснянский поселковый голова Юрий Осташевский. - В состав общины вошли три сельских совета: Моровске, Косачевской и Коропянська, а также поселковый Деснянский (так называемое военный городок), и в общей сложности девять сел. Это чуть больше чем 9000 мужчин, женщин и детей. Расположение у нас сложное, ведь в центре общины - военный полигон, 5 сел находятся с одной стороны, на берегу Киевского водохранилища, еще 3 - с другой стороны, на берегу Десны. Полигон соединяет 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Гончаровске танковую бригаду. Площадь у нас большая - 776 кв. км, но не густо заселена. Значительная часть территории покрыта лесом, действуют три лесхозы Деснянский, Остерский и агро лесхоз. Включаем часть природного ландшафтного парка, имеем 4 охотничьих хозяйства.
Во время пресс-тура в Деснянскую объединенную территориальную общину журналисты побывали в только что созданном Центре первичной медицины в пгт Десна. Пообщались с главным врачом, посетили отдельные кабинеты.
Выяснилось, что центр оснащен на совесть, но в общине не хватает некоторых специалистов-медиков, есть вакансии офтальмолога, педиатра, отоларинголога. В будущем здесь готовы также обеспечивать столь нужных специалистов служебным жильем.
Источник: 0462.ua
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