Национальная академия наук заявила, что открытие ученой из Черниговской области не поможет победить рак

Решение о созыве научной конференции и заслушивании научного доклада приняли на заседании ученого совета ИМБГ НАН Украины в связи со значительным общественным резонансом, вызванным сообщениями в СМИ о результатах исследовательской деятельности доктора физико-математических Ольги Броварец в области изучения молекулярных механизмов возникновения точечных мутаций и перспективы создания средств для лечения онкологических заболеваний.В НАН сообщают, что высоко ценят Ольгу Броварец как молодого перспективного ученого и желают дальнейших успехов в научной работе. Также там заявляют, что ее теоретическая работа проведена на достаточном научном уровне и вызывает интерес в научном сообществе. При этом она «не имеет прямого отношения к созданию лекарств от рака и не позволяет надеяться на создание таких лекарств на основе этого исследования, по крайней мере в обозримом будущем».В академии наук считают, что говорить о научном открытии мирового уровня рано:«Исследователем созданы теоретические расчеты для научной гипотезы (предположения), которые пока не проверялись на существующих общепринятых моделях и не нашли своего экспериментального доказательства или опровержения».Также НАН обратилась к СМИ с просьбой «не манипулировать фактами и общественным сознанием граждан, не создавать необоснованных сенсационных заявлений». Любые обвинения в адрес НАН Украины, а также работников научных учреждений в предвзятости и ненадлежащей оценке достижений Ольги Броварец, в академии называют несоответствующими действительности.