﻿﻿ У КП «Парковка и рынок» новый руководитель » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » У КП «Парковка и рынок» новый руководитель
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

У КП «Парковка и рынок» новый руководитель

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:31
  • Просмотров: 26
У КП «Парковка и рынок» новый руководитель10 февраля Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о назначении нового руководителя коммунального предприятия «Парковка и рынок» Черниговского городского совета.

Предприятие возглавил Алексей Шевченко. Согласно требованиям действующего законодательства, с ним заключен соответствующий контракт. Сейчас этот контракт - сроком на 1 год.

Биографическая справка:

Шевченко Алексей Алексеевич родился 13 марта 1961 года в Чернигове.

В 1983 году окончил Харьковский сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева.

Имеет опыт работы руководителя аграрных предприятий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви

В Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб "22PushupChallenge".

Работу праздничного городка в Чернигове продлили

В Чернигове решили продолжить работу праздничного городка на период проведения зимних и весенних

Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы

Сегодня утром руководитель жилищно-коммунального хозяйства Чернигова Яросла ...

Так своему подчиненному отомстил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

Городской голова поручил определиться с судьбой нерентабельных объектов ком ...

26 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, во время

В Чернигове появились первые эко-велопарковки

Первые велопарковки из дерева были установлены на днях в Центральном парке культуры и отдыха
﻿
Видео
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети