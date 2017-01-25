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У КП «Парковка и рынок» новый руководитель
- Сегодня, 16:31
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10 февраля Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о назначении нового руководителя коммунального предприятия «Парковка и рынок» Черниговского городского совета.
Предприятие возглавил Алексей Шевченко. Согласно требованиям действующего законодательства, с ним заключен соответствующий контракт. Сейчас этот контракт - сроком на 1 год.
Биографическая справка:
Шевченко Алексей Алексеевич родился 13 марта 1961 года в Чернигове.
В 1983 году окончил Харьковский сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева.
Имеет опыт работы руководителя аграрных предприятий.
Предприятие возглавил Алексей Шевченко. Согласно требованиям действующего законодательства, с ним заключен соответствующий контракт. Сейчас этот контракт - сроком на 1 год.
Биографическая справка:
Шевченко Алексей Алексеевич родился 13 марта 1961 года в Чернигове.
В 1983 году окончил Харьковский сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева.
Имеет опыт работы руководителя аграрных предприятий.
Источник: 0462.ua
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