4ернігів.інфо » Стрічка новин » Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом
Строительство пункта передержки для бездомных животных сначала обещали завершить до конца 2016 года. Потом сроки подвинули на весну 2017 года. Теперь, как сообщает «Сівер-центр», придется подождать еще.
Пункт передержки начали строить на улице Владимира Дрозда в прошлом году. О его необходимости говорили несколько лет, но решение вопроса всё откладывалось.
Да и когда строители приступили к работам, все шло не слишком гладко. Сначала мешали горы строительного мусора, потом погода…
Сейчас строительство приостановлено. Причина в том, что перерабатывают старый проект, после того, как чиновники увидели подобные учреждения в других городах и решили усовершенствовать черниговский объект.
По словам коммунальщиков, все, что было построено до нынешнего времени – останется. Зато другими будут вольеры. Обещают теплые боксы, где животное после операции по стерилизации сможет комфортно себя чувствовать на протяжении 4 дней. Именно столько в пункте передержки будут находиться собаки. После этого их будут отпускать.
Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом
- Сегодня, 17:13
- Просмотров: 26
Строительство пункта передержки для бездомных животных сначала обещали завершить до конца 2016 года. Потом сроки подвинули на весну 2017 года. Теперь, как сообщает «Сівер-центр», придется подождать еще.
Пункт передержки начали строить на улице Владимира Дрозда в прошлом году. О его необходимости говорили несколько лет, но решение вопроса всё откладывалось.
Да и когда строители приступили к работам, все шло не слишком гладко. Сначала мешали горы строительного мусора, потом погода…
Сейчас строительство приостановлено. Причина в том, что перерабатывают старый проект, после того, как чиновники увидели подобные учреждения в других городах и решили усовершенствовать черниговский объект.
По словам коммунальщиков, все, что было построено до нынешнего времени – останется. Зато другими будут вольеры. Обещают теплые боксы, где животное после операции по стерилизации сможет комфортно себя чувствовать на протяжении 4 дней. Именно столько в пункте передержки будут находиться собаки. После этого их будут отпускать.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Дан старт строительству приюта для собак в Чернигове
Управление Госархстройинспекции в Черниговской области зарегистрировало декларацию о начале
Строительство павильона за «Мегацентром» в Чернигове завершится нескоро
Вместо общественного туалета на перекрестке ул. Пятницкая и ул. Киевская уже второй год красуется
Украинские самолеты будут строить с помощью 3D-технологий
На предприятии "Антонов", входящем в состав государственного концерна "Укроборонпром", в
На Черниговщине бездомных собак травят крысиным ядом,- волонтеры
На днях я столкнулась с ужасным случаем, поражающим своей жестокостью, который произошел возле с.
Новый черниговский стадион начнут строить весной
Спортивный комплекс в районе пересечения проспекта Мира и улицы Кольцевой, не удалось начать
Бездомных животных в Чернигове не могут даже просто сосчитать!..
На днях в Чернигове прошел очередной «круглый стол», посвященный проблемам братьев наших меньших –
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!