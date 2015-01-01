﻿﻿ Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:13
  • Просмотров: 26
Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом
Строительство пункта передержки для бездомных животных сначала обещали завершить до конца 2016 года. Потом сроки подвинули на весну 2017 года. Теперь, как сообщает «Сівер-центр», придется подождать еще.

Пункт передержки начали строить на улице Владимира Дрозда в прошлом году. О его необходимости говорили несколько лет, но решение вопроса всё откладывалось.

Да и когда строители приступили к работам, все шло не слишком гладко. Сначала мешали горы строительного мусора, потом погода…

Сейчас строительство приостановлено. Причина в том, что перерабатывают старый проект, после того, как чиновники увидели подобные учреждения в других городах и решили усовершенствовать черниговский объект.

По словам коммунальщиков, все, что было построено до нынешнего времени – останется. Зато другими будут вольеры. Обещают теплые боксы, где животное после операции по стерилизации сможет комфортно себя чувствовать на протяжении 4 дней. Именно столько в пункте передержки будут находиться собаки. После этого их будут отпускать.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Дан старт строительству приюта для собак в Чернигове

Управление Госархстройинспекции в Черниговской области зарегистрировало декларацию о начале

Строительство павильона за «Мегацентром» в Чернигове завершится нескоро

Вместо общественного туалета на перекрестке ул. Пятницкая и ул. Киевская уже второй год красуется

Украинские самолеты будут строить с помощью 3D-технологий

На предприятии "Антонов", входящем в состав государственного концерна "Укроборонпром", в

На Черниговщине бездомных собак травят крысиным ядом,- волонтеры

На днях я столкнулась с ужасным случаем, поражающим своей жестокостью, который произошел возле с.

Новый черниговский стадион начнут строить весной

Спортивный комплекс в районе пересечения проспекта Мира и улицы Кольцевой, не удалось начать

Бездомных животных в Чернигове не могут даже просто сосчитать!..

На днях в Чернигове прошел очередной «круглый стол», посвященный проблемам братьев наших меньших –
﻿
Видео
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети