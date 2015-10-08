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В Чернигове обворовали компьютерный клуб

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:33
  • Просмотров: 23
В Чернигове обворовали компьютерный клубВ ночь на 14 февраля в компьютерном клубе по Проспекту Победы, расположенном в подвальном помещении, «похозяйничали» непрошеные гости.
Теперь заведение закрыто, потому что из помещения украли практически все оборудование.
Воры вынесли из клуба самое ценное: телевизоры, приставки, джойстики, фотоаппараты, ноутбук и деньги.
Сумма ущерба устанавливается. Компьютерный клуб работал в подвале несколько лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: vchernigove.info

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