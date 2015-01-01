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На Черниговщине за два месяца более 5 тыс. предпринимателей прекратили свою деятельность
- Сегодня, 18:20
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Вчера, 14 февраля, на заседании рабочей группы в облгосадминистрации говорили о том, как на территории области воплощается решение правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн.
Директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин сообщил, что в области создана рабочая группа, в задачи которой входит мгновенное реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, нарушающих законодательство по оплате труда.
Каждый гражданин может получить разъяснения по начислению зарплаты и проконсультироваться в случае возникновения фактов нарушения законодательства в этой сфере, обратившись на «горячую» телефонную линию Департамента.
Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в области Юрий Юрченко сообщил, что по предварительным данным в течение декабря-января более пяти тысяч предпринимателей прекратили свою хозяйственную деятельность. Это, прежде всего, связано с повышением минимальной заработной платы и ростом единого социального взноса.
Также на заседании говорили о наиболее распространенных нарушениях законодательства со стороны работодателей.
В частности, трудовых отношениях без оформления трудового договора, установлении неполного рабочего времени или заключении договоров гражданско-правового характера и тому подобное.
Стоит заметить, что за несоблюдение работодателем законодательства о минимальной заработной плате на него налагается штраф в размере 32 тысяч гривен.
Всего в области зарплата выплачивается своевременно и в должном объеме.
Проблемным остается вопрос ее дифференциации. В частности, в сфере образования разница в зарплате педагогов разных тарифных разрядов незначительна.
Поэтому целесообразно за счет премий, доплат повышать материальное обеспечение учителей высших категорий.
— Ми маємо оперативно реагувати на порушення законодавства з виплати заробітної плати та продовжити проведення роз’яснювальної роботи. Не допускати застосування до працівників скороченої тривалості робочого часу, відправлення у відпустку за свій рахунок. Керівники закладів бюджетної сфери мають потурбуватися про диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, — подытожила заместитель главы — руководитель аппарата облгосадминистрации Наталья Романова.
Директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин сообщил, что в области создана рабочая группа, в задачи которой входит мгновенное реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, нарушающих законодательство по оплате труда.
Каждый гражданин может получить разъяснения по начислению зарплаты и проконсультироваться в случае возникновения фактов нарушения законодательства в этой сфере, обратившись на «горячую» телефонную линию Департамента.
Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в области Юрий Юрченко сообщил, что по предварительным данным в течение декабря-января более пяти тысяч предпринимателей прекратили свою хозяйственную деятельность. Это, прежде всего, связано с повышением минимальной заработной платы и ростом единого социального взноса.
Также на заседании говорили о наиболее распространенных нарушениях законодательства со стороны работодателей.
В частности, трудовых отношениях без оформления трудового договора, установлении неполного рабочего времени или заключении договоров гражданско-правового характера и тому подобное.
Стоит заметить, что за несоблюдение работодателем законодательства о минимальной заработной плате на него налагается штраф в размере 32 тысяч гривен.
Всего в области зарплата выплачивается своевременно и в должном объеме.
Проблемным остается вопрос ее дифференциации. В частности, в сфере образования разница в зарплате педагогов разных тарифных разрядов незначительна.
Поэтому целесообразно за счет премий, доплат повышать материальное обеспечение учителей высших категорий.
— Ми маємо оперативно реагувати на порушення законодавства з виплати заробітної плати та продовжити проведення роз’яснювальної роботи. Не допускати застосування до працівників скороченої тривалості робочого часу, відправлення у відпустку за свій рахунок. Керівники закладів бюджетної сфери мають потурбуватися про диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, — подытожила заместитель главы — руководитель аппарата облгосадминистрации Наталья Романова.
Источник: vchernigove.info
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