4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове из женского монастыря украли икону и пожертвования
В Чернигове из женского монастыря украли икону и пожертвования
- Сегодня, 18:42
- Просмотров: 4
В ночь на 13 февраля неизвестные совершили кражу из Свято-Успенского Елецкого женского монастыря, расположенного на ул. Князя Черного, 1.
Об этом сообщает Depo.Сумы.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестные проникли в храм путем повреждения металлической решетки на окне и отжима металлопластикового окна.
Злоумышленники прихватили с собой икону «Елецкой Божьей Матери», украшения и пожертвования в виде изделий из металла желтого цвета и из металла серебристого цвета.
Об этом сообщает Depo.Сумы.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестные проникли в храм путем повреждения металлической решетки на окне и отжима металлопластикового окна.
Злоумышленники прихватили с собой икону «Елецкой Божьей Матери», украшения и пожертвования в виде изделий из металла желтого цвета и из металла серебристого цвета.
Источник: vchernigove.info
Рекомендуем похожее:
У жительницы Нежа похитили «газельки»
2 февраля в 9:30 у жительницы Нежина неизвестные похитили автомобиль «Газель Рута» (желтого
Дважды в одну реку: в Чернигове снова обокрали тот же сад
Во второй раз за 10 дней неизвестные залезли в детский сад и вынесли оттуда имущество.
Внимание, розыск!
Полицией Черниговщины разыскивается подозреваемый в совершении краж денег, ценностей и личных
Стройка возле Елецкого монастыря в Чернигове заинтересовала прокуратуру
Передача земельного участка через дорогу от Елецкого монастыря заинтересовала черниговскую
Украли 50 джинсов из магазина, «Спорт +» на проспекте Победы, 91
В ночь на 20 сентября неизвестные злоумышленники обокрали магазин, украли с полсотни фирменных
В черниговском отделении «Сбербанка Росии» разбили окна
В Чернигове в ночь на 25 марта неизвестные разбили окна в отделении российского банка.
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!