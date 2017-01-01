Налоговая Вместе искореним зарплаты в «конвертах»

Важным фактором детенизации экономики является искоренение зарплат в «конвертах». Детенизация экономики является одной из ключевых задач для обеспечения экономической безопасности и создания условий устойчивого развития Украины. Это будет способствовать росту национального инвестиционного потенциала, окажет положительное влияние на бюджетную сферу, способствовать ориентации национальной экономики на развитие.

Государство с 2016 года снизила единый социальный взнос почти вдвое - до 22 проц., С 01.01.2017 года установила минимальную заработную плату на уровне 3200 гривен. Поэтому сейчас главная задача - вывести заработную плату «из тени», ведь это негативное явление способствует уклонению от уплаты налогов и сборов в бюджеты страны. Правительство страны сделал ставку именно на легализацию «теневых зарплат» и как следствие - следует ожидать мотивацию к легализации и роста уровня выплат заработных плат. Вскоре это должно привести к увеличению платежей и к компенсации потерь от снижения ставки единого взноса.

Наряду с проведением работы по детенизации заработных плат, специалистами Черниговской ОГНИ принимаются меры по установлению владельцев объектов недвижимости и землепользователей, в которых отсутствуют соответствующие правоустанавливающие документы и оказываются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Вопрос детенизации экономики - одна из приоритетных в работе Черниговской объединенной государственной налоговой инспекции. «Тем предпринимателям, которые добросовестно платят налоги и выполняют свои налоговые обязательства, не следует волноваться. Для них мы и в дальнейшем останемся стабильным и прогнозируемым партнером », - отметила начальник управления налогов и сборов с физических лиц Инна Неврова. Как сообщила руководитель подразделения налоговой, благодаря совместным усилиям специалистов налоговой инспекции и органов местной власти с начала года погашена задолженность по заработной плате в сумме 889,2 тыс.грн и поступило в бюджет 144,1 тыс налога на доходы физических лиц.

Обращаем внимание на то, что начиная с 01.01.2017 статьей 265 Кодекса законов о труде Украины введены финансовые санкции в отношении юридических и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в его проведении в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (9600 гривен). В случае, если недопущения к проверке по допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов размер штрафа составит 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (320000 гривен).

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ