Новое определение термина «налоговая отчетность»

Черниговская ОГНИ обращает внимание плательщиков на то, что Законом Украины от 21 декабря 2016 №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата Украины», который вступил в силу с 01 января 2017 года, изменено определение термина «налоговая отчетность »и внедрены новые условия ее предоставления.

Так, согласно обновленной редакции п.46.1 ст.46 Налогового кодекса Украины налоговая декларация, расчет, отчет - это документ, который подается налогоплательщиком (в том числе обособленным подразделением в случаях, определенных этим Кодексом) контролирующему органу в сроки, установленные законом, на основании которого:

- Осуществляется начисление и / или уплата налогового обязательства;

- Отражаются объемы операции (операций), доходов (прибыли), по которым налоговым и таможенным законодательством предусмотрено освобождение налогоплательщика от обязанности начисления и уплаты налога и сбора;

- Отражаются суммы дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, суммы удержанного и / или уплаченного налога.

Таможенные декларации прежнему приравниваются к налоговым декларациям для целей начисления и / или уплаты налоговых обязательств. Не изменился статус приложений, которые сейчас являются неотъемлемой частью в налоговой декларации.

Финансовая отчетность, составляется и подается плательщиками налога на прибыль и некоммерческими организациями, является приложением к налоговой декларации по налогу на прибыль (отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации и ее неотъемлемой частью.

Дополнительно напоминаем, что налоговую декларацию, расчет, отчет и т.д. можно подать в фискальных органов в один из следующих способов:

- Средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации ЭЦП;

- На бумажных носителях лично или уполномоченным на это лицом;

- Направить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока представления.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ