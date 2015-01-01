Налоговая: Ставки налогообложения полученным в 2016 году доходов

Как пояснила начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун, к доходам, полученным в 2016 году, применяется ставка налога на доходы физических лиц :

18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167 Налогового кодекса Украины, далее - Кодекс) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам; превышение суммы пенсии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), ежемесячного пожизненного денежного содержания, определенной в п 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодекса, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону; пассивных доходов, в том числе начисленных в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционных сертификатах, выплачиваемых институтами совместного инвестирования (кроме указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст. 167 Кодекса);

5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом IV Кодекса;

0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом IV Кодекса.

Ставка военного сбора составляет 1,5 процентов от объекта налогообложения сбором за доходами, определенными ст. 163 Кодекса. Вместе с тем, п 1.7 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса освобождены от налогообложения военным сбором доходы, согласно разделу IV Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке).

Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее заполнению можно на официальном веб - портале ДФС в разделе «Законодательство» (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo).

Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28-53, 65-28-32, 65-28-25.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ