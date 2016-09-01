Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы

Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был посвящен сеанс телефонной связи «горячая линия», проведенный Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области. С налогоплательщиками общалась начальник отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогов и сборов с юридических лиц Людмила Гординская.

Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время проведения мероприятия и ответы на них.

Вопрос: Являются ли плательщиками экологического налога субъекты хозяйствования, которые осуществляют временное размещение отходов, в том числе опасных отходов (аккумуляторы, шины, люминесцентные лампы и т.д.)?

Ответ: Субъекты хозяйствования, которые осуществляют временное размещение (хранение) отходов, в том числе опасных (аккумуляторы, шины, люминесцентные лампы и т.д.), являются плательщиками экологического налога в случае отсутствия у них договора на удаление и утилизацию отходов, в котором определяются сроки передачи отходов на утилизацию и захоронение. В соответствии с пп. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-IV с изменениями и дополнениями плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая тех, которые выполняют агентские (представительские) функции относительно таких нерезидентов или их учредителей, при осуществлении деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются размещения отходов (кроме размещения отдельных видов (классов) отходов как вторичного сырья, размещаемых на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования).

Учитывая вышеизложенное, субъекты хозяйствования, которые осуществляют временное размещение (хранение) отходов, в том числе опасных (аккумуляторы, шины, люминесцентные лампы и т.д.) до их передачи на утилизацию и захоронение, не являются плательщиками экологического налога с 01.01.2013 года при условии наличии у них договора на удаление и утилизацию отходов с субъектами хозяйствования (коммунальными или специализированными предприятиями и т.д.).

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют временное размещение (хранение) отходов, в том числе опасных (аккумуляторы, шины, люминесцентные лампы и т.д.), являются плательщиками экологического налога в случае отсутствия у них договора на удаление и утилизацию отходов, в котором определяются сроки передачи отходов на утилизацию и захоронение.

Вопрос: Является ли плательщиком рентной платы за специальное использование воды бюджетное учреждение при сдаче отдельных помещений в аренду другому субъекту хозяйствования, в том числе бюджетном учреждении?

Ответ: При предоставлении в аренду помещений бюджетным учреждением (арендодателем) другому бюджетному учреждению (арендатору) при условии если арендодатель и арендатор не используют объемы воды для хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах, рентная плата за специальное использование воды (далее - рентная плата) объемов фактически использованной воды такими учреждениями не взимается.

Если арендодатель (бюджетное учреждение) имеет договор на поставку воды и не использует объемы воды для хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах, а арендатор (бюджетное учреждение) использует объемы воды для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах без заключения отдельного договора на поставку воды, то плательщиком рентной платы будет бюджетное учреждение (арендодатель) объемов фактически использованной арендатором воды с учетом объема потерь воды в системах снабжения.

Если арендодатель (бюджетное учреждение) имеет договор на поставку воды и использует объемы воды для хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах, а арендатор (бюджетное учреждение) не использует объемы воды для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах и не имеет отдельно заключенного договора на поставку воды, то арендодатель (бюджетное учреждение) является плательщиком рентной платы за весь объем фактически использованной воды (в том числе и воды, использованной арендатором).

При предоставлении в аренду помещений бюджетным учреждением (арендодателем) другому субъекту хозяйствования, не является бюджетным учреждением (арендатору), в случае если арендодатель получает воду в соответствии с заключенным договором на поставку воды и не использует объемы воды для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах, а арендатор использует воду без заключения отдельного договора на поставку воды, рентная плата платит арендодатель (бюджетное учреждение) объемов воды, фактически использованы арендатором, даже если такой арендодатель (бюджетное учреждение) не использовал объемы воды для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах.

Если арендатором (не является бюджетным учреждением) самостоятельно заключен договор на поставку воды, то в случае использования им воды в т.ч. числе на другие, кроме удовлетворения исключительно собственных питьевых и санитарно-гигиенических нужд цели, такой арендатор является плательщиком рентной платы за объемы фактически использованной им воды с учетом объема потерь воды в системах снабжения, а в случае использования воды таким арендатором для удовлетворения исключительно собственных питьевых и санитарно-гигиенических нужд, арендатор (не является бюджетным учреждением) не является плательщиком рентной платы.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ