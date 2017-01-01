﻿﻿ Налоговая:Состояние взимания рентной платы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая:Состояние взимания рентной платы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая:Состояние взимания рентной платы

Налоговая:Состояние взимания рентной платы

Как сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогообложения юридических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области на территории г.


 


Чернигова и Черниговского района осуществляется специальное использование воды, пользования радиочастотным ресурсом Украины, специальное использование лесных ресурсов, а также добычи полезных ископаемых таких, как пресные подземные воды, торф, суглинок, песок, глина и др.


По состоянию на 01.01.2017 года на учете в инспекции находятся 476 плательщиков рентной платы (по г.. Чернигову - 379 плательщиков, по Черниговскому р-на - 97 плательщиков), из которых 421 субъект хозяйствования - плательщики рентной платы за специальное использование воды, 86 субъектов хозяйствования - плательщики рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.


В течение 2016 от плательщиков Черниговской ОГНИ в бюджеты всех уровней поступило:


 15,1 млн.грн рентной платы за специальное использование воды (по г.. Чернигову - 15,0 млн грн, по Черниговскому району - 0,1 млн.гривен).


5,8 млн.грн платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (по г.. Чернигову - 2,2 млн грн, по Черниговскому району - 3,6 млн.гривен).


Специалисты налоговой объяснили, что рентная плата - это общегосударственный налог, который взимается за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за пользование радиочастотным ресурсом Украины; за специальное использование воды; за специальное использование лесных ресурсов; за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины (п.п. 14.1.217 п. 14.1. ст. 14 Налогового кодекса Украины, далее - НКУ).


 В соответствии с пп. 252.1.1. п.252.1. ст. 252 НКУ плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком) недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее - специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения (или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр. Кроме того, плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, в соответствии с законодательством относятся к фермерских хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование.


Отдел организации работы Черниговской ОГНИ

шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info/

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы

Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был

Налоговая: Внимание: «горячая линия»!

3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая

Налоговая: Вниманию плательщиков !!!

Черниговская ОГНИ в феврале 2017 проводит для налогоплательщиков:

Правонарушения в сфере земельного законодательства

По информации начальника отдела экологического налога, рентной платы и местных налогов управления

На помощь плательщикам: сроки отчетности и уплаты налогов в декабря 2016 го ...

Для своевременного представления отчетности в фискальные органы и уплаты налогов и сборов в бюджет

Экологический налог - на защите окружающей среды

Черниговская ОГНИ отмечает, что экологический налог является основным источником финансирования
﻿
Видео
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети