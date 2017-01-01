Налоговая:Состояние взимания рентной платы

Как сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогообложения юридических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области на территории г.

Чернигова и Черниговского района осуществляется специальное использование воды, пользования радиочастотным ресурсом Украины, специальное использование лесных ресурсов, а также добычи полезных ископаемых таких, как пресные подземные воды, торф, суглинок, песок, глина и др.

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в инспекции находятся 476 плательщиков рентной платы (по г.. Чернигову - 379 плательщиков, по Черниговскому р-на - 97 плательщиков), из которых 421 субъект хозяйствования - плательщики рентной платы за специальное использование воды, 86 субъектов хозяйствования - плательщики рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

В течение 2016 от плательщиков Черниговской ОГНИ в бюджеты всех уровней поступило:

15,1 млн.грн рентной платы за специальное использование воды (по г.. Чернигову - 15,0 млн грн, по Черниговскому району - 0,1 млн.гривен).

5,8 млн.грн платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (по г.. Чернигову - 2,2 млн грн, по Черниговскому району - 3,6 млн.гривен).

Специалисты налоговой объяснили, что рентная плата - это общегосударственный налог, который взимается за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за пользование радиочастотным ресурсом Украины; за специальное использование воды; за специальное использование лесных ресурсов; за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины (п.п. 14.1.217 п. 14.1. ст. 14 Налогового кодекса Украины, далее - НКУ).

В соответствии с пп. 252.1.1. п.252.1. ст. 252 НКУ плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком) недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее - специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения (или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр. Кроме того, плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, в соответствии с законодательством относятся к фермерских хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ